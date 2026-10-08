Freitagswetter: Bis zu 19 Grad und erste Flocken auf den Bergen

Während sich im Norden und Osten rasch die Sonne durchsetzt, bleibt es im Süden trüb. Auf den Bergen fällt in höheren Lagen sogar der erste Schnee.

Das Wetter am Freitag, dem 9. Oktober 2026, präsentiert sich in Österreich spürbar zweigeteilt. Während „im übrigen Österreich die anfänglichen Wolken recht rasch abziehen und die Sonne die Oberhand gewinnt“, bleibt es andernorts dicht bewölkt: „Vor allem im Süden und zum Teil auch am Alpenhauptkamm überwiegen meist die Wolken und anfangs ist örtlich etwas Regen zu erwarten“, melden die Experten. Die Schneefallgrenze pendelt dabei „zwischen 1600 und 2200m Seehöhe“. Erst am Nachmittag lockert es im Süden „nur zögerlich auf“. Der Wind bläst „schwach bis mäßig, in den östlichen Landesteilen anfangs lebhaft, aus Südwest bis Nordwest“. Die Frühtemperaturen umspannen „4 bis 14 Grad“, am Nachmittag steigen die Höchstwerte auf „11 bis 19 Grad“.

So wird das Bergwetter am Freitag

Wer in den Bergen unterwegs ist, muss sich auf spürbar kühlere Verhältnisse einstellen. Der Freitag startet im gesamten Bergland „stark bewölkt“, die Gipfel stecken „vielfach im Nebel“ und stellenweise fallen „in Lagen über 2000 m auch Schneeflocken“. Ab Mittag verbessert sich die Sicht vor allem „nördlich des Alpenhauptkamms“, wo die Wolkendecke teilweise aufreißt. Nach Süden zu bleibt es „oft dicht bewölkt“. In 2.000 Metern Höhe liegen die Temperaturen nur noch „zwischen 0 und 3 Grad“, in 3.000 Metern werden „etwa -2 Grad“ erreicht.