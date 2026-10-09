723 Euro von der Pensionsversicherung? Vorsicht vor dieser Nachricht

723 Euro geschenkt? Von wegen! Derzeit landen vermehrt E-Mails in österreichischen Postfächern, die eine angebliche Pensionszahlung versprechen. Tatsächlich haben es Kriminelle aber auf etwas ganz anderes abgesehen.

723 Euro zusätzlich auf dem Konto – und das schon im nächsten Monat: Mit genau diesem Versprechen versuchen Betrüger derzeit, an die Bankdaten von Österreichern zu gelangen. Die Nachrichten sehen auf den ersten Blick wie eine Mitteilung der Pensionsversicherung aus. Tatsächlich steckt dahinter jedoch eine Betrugsmasche, vor der die Informationsplattform „Watchlist Internet“ aktuell warnt.

Angebliche Pensionszahlung wartet auf Freigabe

In den E-Mails wird behauptet, dass eine Pensionsleistung für das Jahr 2025 bewilligt worden sei. Der Empfänger müsse lediglich noch seine Bank auswählen, damit die Auszahlung von 723 Euro erfolgen könne. Ein entsprechender Link soll die Abwicklung ermöglichen. Konkret steht in der Mail:

Gute Nachricht: Ihre Pensionsleistung für 2025 wurde genehmigt. Damit wir überweisen können, wählen Sie bitte noch Ihre Bank aus – das dauert nur wenige Minuten.“

Bankdaten werden abgegriffen

Gerade für Menschen, die tatsächlich einen Pensionsantrag gestellt haben oder eine Nachzahlung erwarten, könnte die Nachricht glaubwürdig wirken. Doch wer dem Link folgt, landet nicht bei der österreichischen Pensionsversicherung, sondern auf einer betrügerischen Internetseite. „Der Link führt auf eine Seite, auf der Bankdaten abgegriffen werden“, schildert das Portal „Watchlist Internet“.

Hast du schon mal eine Phishing-E-Mail bekommen? Ja aber ich habe es sofort erkannt. Nein noch nie. Ja und ich habe sogar persönliche Daten angegeben. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Ein Blick auf den Absender verrät den Betrug

Auch wenn die Nachricht unter dem Namen der Pensionsversicherung verschickt wird, hat sie mit der tatsächlichen Einrichtung nichts zu tun. Laut „Watchlist Internet“ wird unter anderem die E-Mail-Adresse „support14114@nexcesss.com“ verwendet. „Mit der Pensionsversicherung hat sie nichts zu tun“, betont die Informationsplattform.

Von SMS-Betrug zu E-Mails

Die Betrugsmasche ist nicht völlig neu: Bereits in der Vergangenheit waren ähnliche Nachrichten per SMS im Umlauf. Nun versuchen die Kriminellen offenbar verstärkt, ihre Opfer über E-Mails zu erreichen. Doch eines ist gewiss: Die Pensionsversicherung fordert nicht per E-Mail oder SMS dazu auf, über einen zugesandten Link Bankdaten bekanntzugeben.

Im Zweifelsfall Pensionsversicherung kontaktieren

Wer eine solche Nachricht erhält, sollte den enthaltenen Link keinesfalls öffnen und die E-Mail löschen. Bestehen Zweifel an einer möglichen Auszahlung, empfiehlt es sich, die Pensionsversicherung direkt über ihre offiziellen Kontaktmöglichkeiten zu erreichen. Hast du deine Daten bereits eingegegen, ist außerdem besondere Vorsicht bei späteren Telefonanrufen geboten. Die gestohlenen Informationen können von Betrügern genutzt werden, um sich etwa als Bankmitarbeiter auszugeben und weitere Zahlungen oder Daten zu erschleichen.