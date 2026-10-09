Gänsehaut pur: Schwerkranke Hedwig (71) erlebt ihr größtes Idol hautnah

Die 71-jährige Hedwig leidet an einer schweren Krankheit und wird zuhause von ihrer Familie gepflegt. Ihr größter Wunsch: Ein Konzert ihres größten Idols Howard Carpendale besuchen. Da kommen die "Rollenden Engel" ins Spiel.

Seine Stimme, seine Texte und seine Evergreens begleiten sie bereits seit vielen Jahren: Hedwig ist ein großer Fan von Howard Carpendale. Doch der Traum, ihr Idol einmal live auf der Bühne zu erleben, schien lange Zeit unerreichbar. Zweimal hatte sie bereits Eintrittskarten in den Händen – zweimal verhinderte ihre schwere Krankheit den Konzertbesuch. Heute ist die Senioren schwerkrank und wird liebevoll von ihrer Familie zu Hause gepflegt. Ein letzter großer Herzenswunsch blieb jedoch bestehen: Howard Carpendale noch einmal live auf seiner Abschiedstournee in Wien zu sehen.

Ein Rennen gegen die Zeit und eine Welle der Hilfsbereitschaft

Als sich Hedwigs Tochter hilfesuchend an die Wunscherfüllungs-Organisation Rollende Engel wandte, zögerten die Ehrenamtlichen nicht lange. Innerhalb kürzester Zeit organisierte das Team die Reise in die Wiener Stadthalle. Ermöglicht wurde der besondere Ausflug nicht zuletzt durch die unbürokratische und weitherzige Unterstützung des Veranstalters. Am Tag des Konzerts holten ehrenamtliche Wunscherfüller die Patientin zu Hause ab. Bereits bei der Begrüßung strahlte Hedwig voller Vorfreude. Schon während der Anreise nach Wien stimmte sich die Gruppe mit den bekanntesten Hits des Schlagerstars auf den Abend ein.

©Facebook/Rollende Engel ©Facebook/Rollende Engel

Gänsehautmomente in der ersten Reihe

Vor Ort wartete ein ganz besonderer Platz auf den Ehrengast: Direkt vor der Bühne, mitten im Geschehen, konnte Hedwig die Show verfolgen. Sie sang die vertrauten Texte mit, lächelte gelöst und genoss jede Minute der Aufführung. Für einen besonders berührenden Moment sorgten die Musiker auf der Bühne: Während des Auftritts traten der Gitarrist und die Sängerin an den Bühnenrand, um Hedwig persönlich zuzuwinken und ihr ein Lächeln zu schenken. Für diesen Augenblick schien die schwere Last der Erkrankung völlig vergessen. Am Ende des emotionalen Konzerts flossen Tränen – voller Dankbarkeit, Freude und unvergesslicher Erinnerungen an einen Abend, an dem nur das Leben im Mittelpunkt stand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 08:31 Uhr aktualisiert