Frontalcrash fordert zwei Verletzte im Bezirk Schärding

Im Gemeindegebiet von Brunnenthal (Schärding/Oberösterreich) führte ein Verkehrsunfall am 8. Oktober zu zwei Verletzten. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen Autolenkern.

Eine 30-jährige war gegen 17.10 Uhr auf dem Weg nach Passau unterwegs, als ihr auf der anderen Straßenseite ein 33-Jähriger entgegenkam. Aus noch ungeklärter Ursache gab es in der Ortschaft Kreuzberg einen Frontalzusammenstoß zwischen den beiden, informiert die Polizei. Beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden umgehend ins Krankenhaus Schärding eingeliefert.