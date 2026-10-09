„Krachend gescheitert“: Kickl kündigt Misstrauensantrag gegen Regierung an

Wegen anhaltender Blockaden und Koalitionsstreitigkeiten fordert FPÖ-Chef Herbert Kickl den Rücktritt der gesamten Bundesregierung: In der kommenden Nationalratssitzung bringt die FPÖ einen Misstrauensantrag ein. Für die Freiheitlichen sei das Projekt der Dreierregierung „endgültig am Ende“, heißt es in einer Aussendung am Freitag. Als Hauptgründe führt Kickl die blockierte Regierungsarbeit sowie die internen Differenzen zwischen den Koalitionspartnern an.

Kritik an der SPÖ: „Staatliche Institutionen für eigene Machteineressen“

Nach Aussage des FPÖ-Klubobmanns habe selbst die SPÖ bereits eingeräumt, dass die Koalition gescheitert sei. Statt lösungsorientierter Politik biete die Regierung der Bevölkerung jedoch nur ein negatives Erscheinungsbild. Kickl warf den Sozialdemokraten zudem vor, die staatlichen Institutionen für eigene Machtinteressen auszunutzen und den Steuerzahlern gegenüber respektlos zu handeln. In diesem Zustand sei die Partei nicht in der Lage, Regierungsverantwortung für Österreich zu tragen.

„Experiment krachend gescheitert“

„Das Experiment dieser Verlierer-Koalition auf dem Rücken unserer Republik ist krachend gescheitert und muss sofort beendet werden“, so Kickl. Die Hauptverantwortung für die aktuelle Blockade liege beim Kanzler selbst. Die ÖVP halte eisern an der Macht fest, weil sie genau wüsste, dass sie bei Neuwahlen in die „völlige Bedeutungslosigkeit“ abstürzen würde. Als Beleg für die mangelnde Handlungsfähigkeit des Kabinetts verwies er auf Medienberichte, wonach aktuell knapp 100 Reformvorhaben in der Koordinierung feststecken. Diesem – wie Kickl sagt – „Trauerspiel“, wolle die FPÖ mit dem Misstrauensantrag ein Ende setzen.