Tiefe Bestürzung: Bub (9) am Heimweg von Auto erfasst – tot

Ein tödlicher Verkehrsunfall auf dem Heimweg von der Schule hat am Donnerstagmittag tiefe Bestürzung ausgelöst. Ein neunjähriger Junge wurde im bayrischen Grenzgebiet zu Salzburg von einem Auto erfasst.

Für den Burschen kam jede Hilfe zu spät. Ersthelfer und Einsatzkräfte konnten ihn nicht mehr retten.

Für den Burschen kam jede Hilfe zu spät. Ersthelfer und Einsatzkräfte konnten ihn nicht mehr retten.

Der Unfall ereignete sich laut dem Bayrischen Roten Kreuz am 8. Oktober 2026 gegen 12.45 Uhr in Schönau am Königssee (Bayern, Grenzgebiet zu Salzburg). Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge kurz zuvor an der Abzweigung Storchenstraße aus dem Schulbus ausgestiegen. Gemeinsam mit einer Gruppe anderer Kinder ging er auf dem Gehweg in Richtung Duftberg nach Hause.

9-Jähriger betritt die Fahrbahn, wird von Auto erfasst

Kurz vor der Einmündung in die Hammerstielstraße passierte ein bislang unbekanntes Auto die Kindergruppe in Richtung Duftberg. Unmittelbar hinter diesem Fahrzeug trat der Neunjährige aus noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die Fahrbahn – direkt in den Fahrweg eines entgegenkommenden BMW, der von der Ramsauer Straße kam. Für den 82-jährigen Fahrer aus Hessen war das Kind nicht zu sehen; er hatte keine Möglichkeit mehr, auszuweichen oder rechtzeitig zu bremsen.

©Bayrisches Rotes Kreuz ©Bayrisches Rotes Kreuz

Großaufgebot an Rettungskräften und Ersthelfern

Sofort nach dem Notruf leitete die Integrierte Leitstelle Traunstein eine Rettungskette in Gang. Anwohner – darunter auch ein Sanitäter der BRK-Wasserwacht – leisteten umgehend Erste Hilfe. Kurze Zeit später trafen ein Rettungswagen, eine Notärztin aus Berchtesgaden sowie der Salzburger Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ ein. Trotz aller Bemühungen der Ersthelfer und der medizinischen Einsatzkräfte konnte das Leben des Jungen nicht mehr gerettet werden.

Auch Kriseninterventionsdienst vor Ort

Zusätzlich wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schönau und Königssee, ein zweiter Berchtesgadener Rettungswagen, ein Krankentransportwagen aus Ruhpolding sowie der Einsatzleiter Rettungsdienst alarmiert. Der Kriseninterventionsdienst (KID) des Roten Kreuzes war mit drei Fachkräften vor Ort, um die Angehörigen des Jungen sowie die betroffenen Ersthelfer psychologisch zu betreuen. Der 82-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden ambulant versorgt.

Polizei sucht wichtigen Zeugen

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und das Unfallfahrzeug sichergestellt. Für die stundenlangen Rekonstruktionsarbeiten eines beauftragten Gutachters sperrte die Feuerwehr den Streckenabschnitt komplett ab. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des bisher unbekannten Autos, das kurz vor dem Zusammenstoß an der Kindergruppe vorbeigefahren war, sich dringend als wichtiger Zeuge zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Berchtesgaden unter der Telefonnummer +49 (0) 8652 94670 entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 10:56 Uhr aktualisiert