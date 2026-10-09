Am Freitag, den 09. Oktober 2026, ereignete sich um 06.46 Uhr bei Sistrans, südöstlich von Innsbruck, ein Erdbeben der Magnitude 3,1. Es war der bereits 28. spürbare Erdstoß in Tirol im Jahr 2026.

Insgesamt hat es in Österreich heuer laut GeoSphere Austria bereits 49 spürbare Erderschütterungen gegeben, die meisten davon in Tirol. Nach Angaben der Experten ist die derzeit erhöhte Erdbebenaktivität in der Region zwar ungewöhnlich, aber keineswegs neu. Trotz spürbarer Erschütterungen mit Stärken von bis zu 3,8 wurden bislang keine Gebäudeschäden gemeldet – solche sind bei dieser Intensität auch nicht zu befürchten.

Seit August erhöhte seismische Aktivität im Raum Innsbruck-Hall

„Seit Anfang August haben wir eine erhöhte seismische Aktivität im Raum Innsbruck–Hall registriert. In diesem Zeitraum ereigneten sich mehr als 270 Erdbeben, 28 davon waren spürbar“, erklärt Maria Papí‐Isaba, Leiterin des Erdbebendienstes von GeoSphere Austria. „Die Aktivität konzentriert sich aktuell auf drei Bereiche: östlich von Hall, südöstlich von Innsbruck sowie nördlich von Innsbruck.“

Österreichweit bereits 1.163 erfasste Erdbeben: davon 49 spürbar

Auch wenn eine solche Serie spürbarer Erschütterungen außergewöhnlich wirkt, treten entsprechende Phänomene in Tirol periodisch auf, wie zuletzt die Bebenreihe in Waidring im Jahr 2024 zeigte. Dass die Region ein seismischer Hotspot ist, belegen auch die aktuellen Zahlen für 2026: Von österreichweit 1.163 erfassten Erdbeben – wovon 49 wahrgenommen wurden – verzeichnete Tirol allein 708.

Tirol liegt in „tektonischer Störungszone“

Nach Angaben der Seismologin Papí‐Isaba liegt Tirol in einer tektonischen Störungszone. An dieser Schwachstelle der Erdkruste führen angestauchte Spannungen zwischen den Platten regelmäßig zu Gesteinsbrüchen, die als Erdbeben wahrgenommen werden. Das im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders erdbebenreiche Tirol verzeichnete in der aktuellen Phase südöstlich von Innsbruck als bisher stärkste Erschütterungen eine Magnitude von 3,8 am 26. September sowie einen Wert von 3,7 am 7. Oktober.

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Noch weitere Störungszonen in Österreich

Neben Tirol gibt es in Österreich weitere tektonische Störungszonen, etwa das Mur-Mürz-System, das Wiener Becken oder verschiedene Alpensysteme. Die stärksten Erdbeben der letzten Jahre wurden im Raum Mur-Mürz und im Wiener Becken gemessen, darunter Magnituden bis 4,6 bei Neunkirchen (2021) sowie 4,4 bei Schottwien im Juli 2026, das zu leichten Putzschäden führte.

Die stärksten Erdbeben in der Geschichte Österreichs

Als stärkstes historisches Erdbeben Österreichs gilt das Ereignis vom 15. September 1590 am Riederberg bei Wien mit einer geschätzten Magnitude von 5,7 bis 6,0, das Einstürze von Kirchtürmen und Todesopfer forderte. In der jüngeren Geschichte richtete 1927 ein Beben der Stärke 5,2 in Schwadorf schwere Gebäudeschäden an, ehe am 16. April 1972 ein Erdstoß der Magnitude 5,3 in Seebenstein (NÖ) für rund 400 Feuerwehreinsätze in Wien sorgte – unter anderem durch beschädigte Schornsteine und herabstürzende Fassadenteile der Universität.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 12:28 Uhr aktualisiert