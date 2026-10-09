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auf dem bild von 5min.at sieht man günther nussbaum bei pfusch am bau.
Günther Nussbaum besucht die Pensionistin Ingrid Hammer in ihrem von Wasserschäden betroffenen Haus in Niederösterreich.
Waldhofen an der Thaya/Filzmoos
09/10/2026
Pfusch am Bau

„Absoluter Albtraum“: Undichtes Dach und Ärger um 57.000-Euro-Fenster

Mangelhafte Handwerksarbeiten bringen Hausbesitzer in Niederösterreich und Salzburg an ihre Grenzen. EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum nimmt diese in einer neuen Folge von „Pfusch am Bau“ unter die Lupe.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
2 Minuten Lesezeit(312 Wörter)
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Ein saniertes Dach, das Regenwasser durchlässt, und teure Fenster, die im Winter einfrieren: Die aktuellen Fälle der „PULS 4“- Reihe „Pfusch am Bau“ zeigen eindringlich, wie aus geplanten Modernisierungen finanzielle und nervliche Belastungsproben werden können. Der EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum stößt sowohl in Waldkirchen an der Thaya als auch in Filzmoos auf überraschende Details.

Wasserschaden nach Dachsanierung in Niederösterreich

In Waldkirchen an der Thaya stand Pensionistin Ingrid Hammer nach mehreren Hagelschäden vor der Notwendigkeit, ihr in die Jahre gekommenes Dach erneuern zu lassen. Da kurzfristig kein passender Fachbetrieb zu finden war, wählte sie den Weg über eine Handwerkerplattform – mit fatalen Folgen. Trotz Investitionen von rund 32.000 Euro dringt bei Regen weiterhin Wasser ins Gebäude ein, und auch die neu eingesetzten Dachflächenfenster erweisen sich als undicht. Neben den baulichen Mängeln sorgen unklare Vereinbarungen bei Auftragserteilung und Ausführung für anhaltenden Streit. Bei der Inspektion vor Ort entdeckt Bausachverständiger Günther Nussbaum nicht nur gravierende Ausführungsfehler, sondern macht auch im Dachstuhl eine unerwartete Entdeckung.

auf dem bild von 5min.at sieht man günther nussbaum bei pfusch am bau.
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Streit um teure Spezialfenster in Salzburg

Ein ganz anderes Ausmaß nimmt der Konflikt bei Philipp Breitfuß in Filzmoos an. Im Zuge des Umbaus seines Hauses zu Ferienwohnungen investierte der Salzburger rund 57.000 Euro in eine moderne Fensteranlage inklusive integriertem Lüftungssystem. Statt der erhofften Wohnqualität bringt die Anlage vor allem in den kalten Monaten erhebliche Probleme: An den Fensterelementen sammelt sich massiv Kondenswasser, teilweise frieren die Bauteile komplett zu. Da mehrere Nachbesserungsversuche der Handwerker erfolglos blieben, behält der Eigentümer derzeit einen Teil der Rechnungssumme zurück. Nussbaum geht der Ursache auf den Grund, um zu klären, ob Planungsfehler, Baumängel oder falsche Handhabung vorliegen – und wer für den Schaden haftet. Zu sehen gibt’s diese Fälle am Sonntag um 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4.

auf dem bild von 5min.at sieht man fenster bei pfusch am bau.
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