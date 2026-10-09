Vierfachjackpot: 4,2 Millionen Euro warten am Sonntag

Zum vierten Mal in Folge gab es keinen Lotto-Sechser: Damit geht es am kommenden Sonntag um einen Vierfachjackpot und ganze 4,2 Millionen Euro.

Manchmal ist perfekt verteilt eben doch nicht ideal: Die jüngste Lotto-Ziehung am vergangenen Mittwoch bescherte zwar eine optisch harmonische Zahlenkombination mit jeweils mindestens einer Zahl aus den Einern, Zehnern, Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern, doch für die Spielgemeinde war das kein Glücksfall. Zum vierten Mal hintereinander blieb der Hauptgewinn aus.

Der Jackpot klettert am Sonntag weiter hinauf

Dadurch klettert der Jackpot am kommenden Sonntag auf einen Vierfachjackpot, bei dem der Sechser mit rund 4,2 Millionen Euro dotiert ist. Erfolgreicher lief es beim Fünfer mit Zusatzzahl: Vier Spielende – jeweils aus Wien, Oberösterreich, Salzburg sowie auf der Online-Plattform win2day – sicherten sich diesen Gewinn und kassieren dafür jeweils über 28.700 Euro.

Insgesamt 1 Million im Topf bei LottoPlus

Grund zum Jubeln gab es hingegen bei LottoPlus: Ein Sologewinn in Niederösterreich brachte bei der zweiten Ziehung den Haupttreffer. Der vierte von fünf Tipps auf einem Normalschein erwies sich als Volltreffer und beschert dem Glückspilz rund 132.000 Euro. Da bei der ersten Ziehung ein Sechser ausblieb, wurde die Gewinnsumme auf die 59 Fünfer aufgeteilt – was jedem einzelnen einen Gewinn von gut 3.100 Euro einbrachte. Am kommenden Sonntag wird es bei LottoPlus zudem extra lukrativ: Die Österreichischen Lotterien stocken den Sechser-Gewinnrang für beide Ziehungen auf jeweils 500.000 Euro auf, womit insgesamt eine Million Euro im Topf liegt.

Joker-Erfolge

Auch beim Joker gab es Grund zur Freude: Der Doppeljackpot vom Mittwoch wurde gleich doppelt geknackt. Dank des richtigen Hakens bei der Joker-Zahl gehen jeweils mehr als 264.000 Euro nach Wien und in die Steiermark.