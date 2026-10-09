„Das große Backen Österreich“: Diese acht Kandidaten sind dabei

Heike, 44, Burgenland (Deutschkreutz): Heike beschreibt sich selbst als chaotisch: “Bei mir spielt sich alles im Kopf ab, das ist alles so ein wirres Gedankenkarussel.” Beruflich war sie schon in einigen Branchen tätig: von der Zahnarztassistentin bis zur Snowboard-Lehrerin, dazwischen kamen drei Kinder und ein Pony. Zum Backen ist sie erst gekommen, als sie mit ihrem dritten Kind schwanger war: „Da war gerade ‚Das große Backen‘ […] und Enie hat mich sehr inspiriert und ich habe es irrsinnig gerne nachgebacken.“ Für Heike ist es etwas ganz Besonderes, an der ersten Staffel von „Das große Backen Österreich“ teilnehmen zu können.

Patrick, 28, Niederösterrich (Möllersdorf): Patrick ist Bautechniker in einer Immobilienverwaltungsfirma, doch Backen ist seine zweite große Leidenschaft. „Als Kind habe ich oft mit meiner Mutter gebacken und nach jahrelangem schauen von ‚Das große Backen‘, habe ich für den Geburtstag eines guten Freunds die aller erste Motivtorte als Geschenk gebacken. Danach habe ich immer weitere gemacht und herausfordernde Motive probiert.“ Für Patrick steht fest: Ein Traum wäre es, an einer Masterclass von Amaury Guichon teilzunehmen und natürlich „Das große Backen Österreich“ zu gewinnen.

Rainer, 47, Niederösterreich (Retzer Land): Rainer ist von Beruf Bauingenieur und absoluter Teamplayer. Er bäckt, seitdem er denken kann. Geprägt wurde er von seiner Mutter, die in einer Konditorei gearbeitet hat und von Tante und Oma, denen er nie nur über die Schulter geschaut, sondern immer gleich mitgeholfen hat. Für den 47-jährigen Niederösterreicher liegen Beruf und Hobby gar nicht so weit voneinander entfernt: „Am meisten reizt mich am Backen, dass etwas entsteht, dass man etwas zusammenmixt, so ähnlich wie beim Bauen.

Jutta, 65, Wien (Lobau): Als älteste Kandidatin bringt sie vor allem eines mit: Gelassenheit. Die Pensionistin blickt entspannt nach vorne, da sie so schnell nichts aus der Fassung bringt: „Wenn in letzter Minute etwas nicht klappt, bin ich gut im Improvisieren. Ich versuche Torten immer zu retten und dann kann es sein, dass gerade etwas Kreatives rauskommt.“ Jutta hat ihre Liebe zum Backen schon früh entdeckt. Am liebsten dekoriert sie, denn dort kann sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ob Jutta bei „Das große Backen Österreich“ auch unter Zeitdruck in den Challenges ihre Ruhe bewahren kann, wird sich zeigen.

Lisi, 38, Oberösterreich (Michaelnbach): Lisi kommt aus einer Großfamilie und hat das Backen schon in der Volksschulzeit in den Küchen von Großmüttern und Eltern gelernt. Für die Krankenpflegerin und zweifache Mutter ist das Backen pure Entspannung. Fast wie Yoga, aber mit viel Emotion. Ihre größten Fans sind ihre Söhne Moritz & Raphael, die Schokoladenguglhupf oder Obst- und Gemüsetorte lieben. Warum Lisi bei der Show dabei ist: „Ich möchte zeigen, dass mit der richtigen Mischung aus Liebe und Ehrgeiz […] die besten Torten und Gebäcke entstehen können und ich ein Vorbild für meine Kinder sein möchte.“

Liana, 18, Steiermark (Bad Waltersdorf): Liana ist die Jüngste in der Runde und blickt voller Vorfreude auf die Show. Sie hat sich die heißbegehrte Wildcard gesichert, die im Rahmen von Österreichs erstem Frühstücksfernsehen Café Puls vergeben wurde. Die 18-Jährige startet mit voller Motivation ins Rennen und das neben Vollzeitjob und Abendmatura. Gebacken wurde bei ihr zu Hause immer selbst und nie etwas gekauft. Mama und Oma haben ihr alles beigebracht. Ihr Talent: Ihre Torten sind nie zu süß, sondern fruchtig und stimmig. Ihre Lieblingsfrucht ist die Erdbeere, ob sie auch in ihren Backkreationen vorkommt, wird sich noch zeigen. Ihr Motto: „Dass man nicht gleich aufgeben sollte, wenn es mal schwer wird und dass man alles schaffen kann, was man möchte.“ Genau das will Liana auch bei „Das große Backen Österreich“ beweisen.

Alina, 29, (Graz): Die Reporterin backt für ihr Leben gern und hat schon als Kind in der Küche ihrer Eltern mitgeholfen. Nach dem Auszug hat sie sich mit Online-Videos immer tiefer ins Backen eingearbeitet. Alina berichtet: „In der Corona-Zeit bin ich ein bisschen zum Nerd geworden und hab mich auch über kompliziertere Rezepte getraut.“ Food-Trends greift sie am liebsten auf und verwandelt sie auf ihre eigene, gesündere Weise. Das Rezept ist für sie dabei eher Richtlinie als Gesetz: „Nach Rezept arbeite ich eher selten. Es wird keine Challenge, weil lesen kann ich zum Glück, aber dranhalten ist immer so eine Sache.“ Ob sie sich bei „Das große Backen Österreich“ an die Vorgaben der Challenges halten kann?

Christoph, 38, Tirol (Kauns): Christoph arbeitet als Kellner. Hinter seiner Teilnahme bei „Das große Backen Österreich“ steckt aber eine persönliche Geschichte: „Ich bin natürlich auch da, um meine Oma, die mir die Leidenschaft fürs Backen mitgegeben hat, stolz auf mich zu machen.“ Seine Back-Karriere begann sehr früh: „Meine Oma stellte mich schon mit vier Jahren auf einen kleinen Hocker neben den Küchentisch. Während sie Teige knetete, Kuchen verzierte und der Duft von Vanille und frisch Gebackenem das ganze Haus erfüllte, durfte ich ihr voller Stauen zusehen.“