ORF-Beitrag: Österreicherin will sich befreien, dann kommt Mahnung

Eine 72-jährige Frau aus Niederösterreich mit einer Witwenpension unter 1.400 Euro wollte vom ORF-Beitrag befreien lassen, kurz nach ihrem Antrag kam jedoch die Mahnung rein. Was nun tun? Wir haben nachgefragt.

Die Frau wollte sich befreien lassen, wenig später trudelte dann aber die Mahnung ein.

Die Frau wollte sich befreien lassen, wenig später trudelte dann aber die Mahnung ein.

Die Österreicherin wohnt im Bezirk St. Pölten-Land, ihr Sohn erzählt nun, dass sie eigentlich Anspruch auf Befreiung vom ORF-Beitrag hätte – die Höhe ihrer Witwenpension bestätigt das auch. Daher habe sie Anfang Juni einen Befreiungsantrag gestellt, wenig später sei eine Mahnung gekommen. Anfang Oktober sei dann sogar ein „vollstreckbarer Rückstandsausweis“ in Höhe von 134,64 Euro inklusive zehn Prozent Säumniszuschlag gekommen. Am Telefon habe man ihr versichert, dass ihr Konto bis zur Antragsentscheidung für Mahnungen gesperrt bleibe. Wo genau das Problem liegt, dass sie dennoch eine Mahnung und einen vollstreckbaren Rückstandsausweis zugeschickt bekommen hat, ist unklar. Die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) gibt nur mit Vollmacht Auskunft über Einzelpersonen, die Pensionistin möchte vorerst aber gänzlich anonym bleiben. Wir haben nun dennoch bei der OBS nachgefragt, was zu tun wäre, wenn einem das selbe passieren würde – aus welchen Gründen auch immer.

Was nach einem Befreiungsantrag vom ORF-Beitrag geschieht

Seitens der OBS bestätigt man gegenüber 5 Minuten, dass „grundsätzlich keine weiteren Zahlungserinnerungen versendet werden, solange über den Antrag noch nicht entschieden wurde“. Bekommt man jetzt doch eine Mahnung, könne es sich dabei etwa „um eine zeitliche Überschneidung zwischen Antragstellung und Versand handeln, oder der Antrag ist bei der OBS noch nicht eingelangt“. Das wäre zumindest eine Erklärung für die Mahnung, nicht aber für den vollstreckbaren Rückstandsausweis. In jedem Fall rät man dazu, „direkt mit der OBS Kontakt aufzunehmen, damit der konkrete Sachverhalt geprüft und einer tragfähigen Lösung zugeführt werden kann“.

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ORF-Beitrag: Was, wenn man die Mahnung bezahlt hat?

Sollte nun jemand, der einen Befreiungsantrag gestellt hat, aber dennoch eine Mahnung oder dergleichen bekommt, aus Angst oder Verzweiflung zahlen, macht das prinzipiell nichts, wie die OBS gegenüber 5 Minuten erklärt: „Wenn einem Antrag auf Befreiung stattgegeben wird, gilt die Befreiung – sofern alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – ab dem nächsten Monatsersten nach Antragstellung. Sollte es rund um Antragstellung, Zahlung und Bearbeitung zu Überschneidungen gekommen sein, werden bereits geleistete Zahlungen für einen Zeitraum, für den eine Befreiung ausgesprochen wurde, dem Beitragskonto gutgeschrieben.“

Wie lange ORF-Beitrags-Befreiungsanträge aktuell brauchen

Aktuell liegt die Bearbeitungsdauer für Befreiungsanträge übrigens bei rund fünf Wochen, heißt es weiter. Hat man Fragen zum Status eines Antrags oder zur Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen, empfiehlt die OBS einmal mehr Antragstellern, direkt Kontakt aufzunehmen. Wo und wie ihr die OBS kontaktieren könnt, erfahrt ihr hier online auf deren Website.

Fast 100.000 Haushalte haben sich vom ORF-Beitrag befreien lassen

Apropos Befreiung vom ORF-Beitrag: Im ersten Halbjahr 2026 ist die Anzahl der Befreiungsanträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent gestiegen, wie die OBS bereits im August auf Nachfrage von 5 Minuten exklusiv erklärte. Heißt auch: Zwischen Jänner und Juli 2026 haben rund 120.000 Menschen hierzulande versucht, sich befreien zu lassen, immerhin knapp 96.000 ist das auch gelungen. Alles dazu hier: ORF-Beitrag: 120.000 wollen nicht zahlen und tun etwas dafür.