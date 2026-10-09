Flirt-Alarm und erste Allianzen: So wild startet „Forsthaus Rampensau“

Am Freitagabend ist es wieder so weit: „Forsthaus Rampensau“ geht in die fünfte Staffel. 22 Promis ziehen in das berühmte Forsthaus auf einer Kärntner Alm. Auch die ersten Flirts lassen nicht lange auf sich warten.

Am Freitag, dem 9. Oktober 2026, startet um 20.15 Uhr die neue Staffel von „Forsthaus Rampensau“ auf ATV und JOYN. Insgesamt elf Promi-Duos kämpfen um den Titel „Rampensau 2026“ und ein Preisgeld von 20.000 Euro. Neben spannenden Herausforderungen dürfen sich die Zuschauer auch auf reichlich Streit, Partys und taktische Spielchen freuen.

22 Promis ziehen ins Forsthaus ein

Den Anfang machen Beverly und Elsa, die bereits aus der deutschen Ausgabe der Realityshow bekannt sind. Für die beiden ist die Rückkehr ins Forsthaus daher kein völliges Neuland. Nach und nach treffen auch die weiteren Kandidaten ein. Mit dabei sind unter anderem Simone Lugner und Alexander Schneller, die Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira, das „Gemeindebau“-Duo Susi und Norbert sowie Insta-Comedian Butti mit seiner Freundin Sophie. Außerdem ziehen Phillip und Rafael, Julia und Ebru, Peter und Alisa sowie Krappi und Vanessa in das Forsthaus ein.

Erste Allianz entsteht bereits beim Einzug

Noch bevor das Zusammenleben richtig begonnen hat, werden bereits die ersten Bündnisse geschlossen. Besonders gut verstehen sich Beverly und Elsa mit den Drag-Queens Philisha und Shira. Die vier sichern sich gemeinsam ein Zimmer und bilden damit eine erste Allianz. Ob diese Freundschaft auch den kommenden Herausforderungen standhält, bleibt abzuwarten. Auch die Schlafplatzverteilung sorgt für Gesprächsstoff. Anders als in den vergangenen Staffeln müssen diesmal zunächst alle Kandidaten eintreffen, bevor die Betten vergeben werden. Susi hat dabei bereits das große Doppelbett für sich und Norbert ins Auge gefasst.

Flirt-Alarm rund um Beverly

In der neuen Staffel ziehen gleich fünf Liebespaare ins Forsthaus ein – so viele wie noch nie zuvor. Trotzdem könnte es auch in Sachen Liebe spannend werden. Besonders Beverly scheint bei einigen männlichen Teilnehmern Interesse zu wecken. Sowohl Krappi als auch Rafael haben offenbar ein Auge auf sie geworfen. Auch Phillip zeigt sich interessiert, obwohl er gleichzeitig betont, seiner Freundin treu bleiben zu wollen. Ob daraus tatsächlich romantische Verwicklungen entstehen, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Wer holt sich die 20.000 Euro?

In den nächsten Wochen müssen die Promi-Duos bei verschiedenen Spielen ihr Können und ihre Nervenstärke beweisen. Neben neuen Herausforderungen stehen auch bekannte Klassiker auf dem Programm. Dabei geht es nicht nur um sportlichen Ehrgeiz, sondern auch um die richtige Strategie. Denn am Ende kann nur ein Team den Titel „Rampensau 2026“ und das Preisgeld von 20.000 Euro gewinnen. Die fünfte Staffel von „Forsthaus Rampensau“ startet am Freitag, dem 9. Oktober, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.