E-Auto-Boom in Österreich: Erstmals ist mehr als jeder dritte Neuwagen rein elektrisch

Der österreichische Automarkt erlebt einen deutlichen Wandel. Im September 2026 erreichten rein elektrisch betriebene Pkw mit 9.723 Neuzulassungen einen neuen Rekord. Bei insgesamt 28.968 neu zugelassenen Autos entspricht das einem Marktanteil von 33,6 Prozent. Damit wurde erstmals nicht nur die 30-Prozent-Marke überschritten, sondern auch die Schwelle von einem Drittel aller Neuzulassungen. Für Mobilitätsminister Peter Hanke ist diese Entwicklung ein klares Zeichen dafür, dass Elektroautos zunehmend im Alltag der Österreicherinnen und Österreicher ankommen. Immer mehr Menschen würden die Vorteile der elektrischen Antriebstechnologie erkennen und sich bewusst für ein E-Auto entscheiden.

Weniger Abhängigkeit von Ölimporten

Neben den Auswirkungen auf den Automarkt sieht die Bundesregierung in der Elektromobilität auch einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Energieunabhängigkeit. Während Benzin- und Dieselpreise stark von internationalen Rohölmärkten und geopolitischen Entwicklungen beeinflusst werden, können Elektrofahrzeuge mit Strom betrieben werden, der zunehmend aus heimischen erneuerbaren Energiequellen stammt. „Wir machen uns damit auch unabhängiger von Ölimporten und internationalen Preisschwankungen“, betont Hanke. Gerade angesichts möglicher Preissteigerungen bei fossilen Treibstoffen könnte die Elektromobilität langfristig sowohl für private Haushalte als auch für Unternehmen wirtschaftliche Vorteile bringen. Wie groß diese tatsächlich ausfallen, hängt allerdings unter anderem von den Anschaffungskosten, den Stromtarifen und den individuellen Fahrgewohnheiten ab.

Mehr als 40.000 öffentliche Ladepunkte

Damit der Umstieg auf ein Elektroauto für möglichst viele Menschen praktikabel wird, setzt die Bundesregierung weiterhin auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Österreichweit stehen laut Mobilitätsministerium mittlerweile mehr als 40.000 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Mit der Initiative „eMOVE Austria“ sollen bestehende Maßnahmen gebündelt und das Ladenetz weiterentwickelt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau von Ladestationen entlang von Autobahnen und Schnellstraßen. Durch Änderungen im Bundesstraßengesetz sollen entsprechende Projekte künftig schneller umgesetzt werden können. Entscheidend bleibt dabei, dass nicht nur Ballungsräume, sondern auch ländliche Regionen ausreichend mit Ladeinfrastruktur versorgt werden.

Kampagne soll Vorurteile gegenüber E-Autos abbauen

Trotz steigender Zulassungszahlen bestehen bei vielen Autofahrerinnen und Autofahrern weiterhin Fragen zur Elektromobilität. Besonders häufig geht es um die tatsächliche Reichweite, die Verfügbarkeit von Ladestationen, die Lebensdauer der Batterien und die Kosten. Mit der Informationskampagne „Keine E-ngste mehr!“ möchte das Mobilitätsministerium genau hier ansetzen. Ziel ist es, verbreitete Unsicherheiten durch verständliche und nachvollziehbare Informationen abzubauen. „Wir wollen niemanden überreden, sondern informieren“, erklärt Hanke. Die Menschen sollen selbst entscheiden können, welche Antriebsform am besten zu ihrem Alltag passt.

Rekordwert zeigt deutlichen Trend

Die September-Zahlen verdeutlichen, wie stark sich der österreichische Neuwagenmarkt verändert. Ein Marktanteil von 33,6 Prozent bei rein elektrischen Pkw wäre noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen. Allerdings bedeutet der hohe Anteil bei den Neuzulassungen nicht, dass bereits jedes dritte Auto auf Österreichs Straßen elektrisch fährt. Der gesamte Fahrzeugbestand verändert sich wesentlich langsamer, da ältere Benzin- und Dieselfahrzeuge oft noch viele Jahre genutzt werden. Ob sich das hohe Niveau der E-Auto-Neuzulassungen dauerhaft halten lässt, wird auch davon abhängen, wie sich Fahrzeugpreise, Förderbedingungen und Ladeinfrastruktur entwickeln.