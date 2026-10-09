Tragödie auf Mallorca: L’Osteria-Mitgründer Klaus Rader (63) kam bei einer Rallye ums Leben. Sein Auto stürzte in eine Schlucht. Seine österreichische Co-Pilotin wurde schwer verletzt.

Klaus Rader, Mitbegründer der bekannten Restaurantkette L’Osteria, war bei der „Rallye 550 Challenge Mallorca“ unterwegs, als sein Wagen auf einer Bergstraße verunglückte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Klaus Rader, Mitbegründer der bekannten Restaurantkette L’Osteria, war bei der „Rallye 550 Challenge Mallorca“ unterwegs, als sein Wagen auf einer Bergstraße verunglückte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Am Freitag, dem 9. Oktober 2026, kam es auf der spanischen Ferieninsel Mallorca zu einem tödlichen Rallye-Unfall. Klaus Rader, Mitbegründer der bekannten Restaurantkette L’Osteria, war bei der „Rallye 550 Challenge Mallorca“ unterwegs, als sein Wagen auf einer Bergstraße verunglückte. Für den 63-jährigen Unternehmer aus Deutschland kam jede Hilfe zu spät.

Österreichische Co-Pilotin schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der Straße Ma-10 zwischen Pollença und Lluc im Norden der Insel. Sein Fahrzeug kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Neben Rader befand sich laut einem Bericht der deutschen „Bild“ auch eine Österreicherin im Fahrzeug. Sie erlitt schwere Verletzungen am Rückenmark. Die Bergung gestaltete sich aufgrund des schwer erreichbaren Unfallortes schwierig. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettung mussten in das steile Gelände hinabsteigen, um zu den Verunglückten zu gelangen.

Rallye nach tödlichem Unfall abgebrochen

Nach dem Unglück entschieden die Veranstalter, die Rallye vorzeitig zu beenden. Gleichzeitig drückten sie den Angehörigen des Verstorbenen ihr Mitgefühl aus. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Viele Standorte in Österreich

Klaus Rader hatte die Restaurantkette L’Osteria im Jahr 1999 gemeinsam mit Friedemann Findeis in Nürnberg gegründet. Aus dem ersten Lokal entwickelte sich ein international tätiges Gastronomieunternehmen mit mittlerweile mehr als 200 Restaurants in zehn Ländern. Auch in Österreich ist die Kette mit zahlreichen Standorten vertreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 21:19 Uhr aktualisiert