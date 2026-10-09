Regen und Wolken: So wird das Wetter am Samstag in Österreich

Der Samstag, 10. Oktober, bringt in Österreich wechselhaftes Herbstwetter. Während es im Westen und Norden häufig regnet, darf sich der Südosten zunächst über Sonnenschein freuen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad, tagsüber werden meist 12 bis 20 Grad erreicht.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad, tagsüber werden meist 12 bis 20 Grad erreicht.

Eine Wetterstörung zieht am Samstag von Nordwesten über Österreich und sorgt vor allem in den westlichen und nördlichen Landesteilen bereits am Morgen für dichte Wolken und Regen. Freundlicher beginnt der Tag hingegen im Südosten, wo sich anfangs noch die Sonne zeigt.

Bis zu 20 Grad möglich

Im Laufe des Tages verlagert sich der Schwerpunkt der Niederschläge zunehmend an die Alpensüdseite. Im Westen lockert die Bewölkung gegen Abend wieder auf. Im äußersten Osten und Südosten bleibt es hingegen größtenteils den ganzen Tag trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad, tagsüber werden meist 12 bis 20 Grad erreicht.