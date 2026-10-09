Bundesheer-Anhänger kippt auf A2 um: Kilometerlanger Stau

Ein Unfall mit einem Bundesheer-Fahrzeug sorgte am Freitag, dem 9. Oktober, für massive Verkehrsprobleme auf der A2 in Niederösterreich. Ein schwerer Anhänger stürzte um und versperrte gleich zwei Fahrstreifen.

Auf der Südautobahn (A2) kam es am späten Freitagvormittag zu einem folgenschweren Zwischenfall. Beim Knoten Guntramsdorf (Niederösterreich) in Fahrtrichtung Wien kippte ein mehrere Tonnen schwerer Anhänger des österreichischen Bundesheeres um. Warum das Gespann außer Kontrolle geriet, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Anhänger blieb quer über zwei Fahrstreifen liegen und behinderte den Verkehr erheblich.

Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A2

Wie die „Krone“ berichtet, bildete sich durch die blockierten Fahrspuren rasch ein langer Rückstau. Bereits gegen 12.30 Uhr erreichte dieser eine Länge von rund 4,5 Kilometern. Besonders im Freitagnachmittagsverkehr mussten Autofahrer mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Bis in die frühen Abendstunden betrug der Zeitverlust teilweise rund eine Stunde. Nach bisherigen Informationen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.