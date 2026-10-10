Nach zehn Jahren kommt der entscheidende Anruf: „War sofort Feuer und Flamme“

Fast zehn Jahre lang hörte Simon nichts von seiner Stammzelltypisierung. Dann kam der entscheidende Anruf: Der 31-Jährige aus Linz kam als Spender infrage und entschied sich, einem Menschen zu helfen.

Manchmal dauert es Jahre, bis aus einer Stammzelltypisierung eine konkrete Chance wird, einem Menschen zu helfen. Das zeigt die Geschichte von Linzer Simon: Rund zehn Jahre nach seiner Typisierung erhielt der heute 31-Jährige Ende Mai einen Anruf von einer deutschen Stammzellspenderdatei. Er kam als möglicher Spender infrage. Da Simon in Österreich lebt, konnte er zu einer heimischen Stammzellspenderdatei seiner Wahl wechseln. Seine Entscheidung fiel auf Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich, die anschließend die weitere Abwicklung übernahm. Anfang August wurde schließlich der Termin für seine Knochenmarkentnahme festgelegt.

„Ich war sofort Feuer und Flamme“

Für Simon stand schnell fest, dass er helfen wollte. Ganz ohne Nervosität ging es vor dem Eingriff allerdings nicht: „Als ich erfuhr, dass ich als Spender infrage komme, war ich sofort Feuer und Flamme. Vor der Entnahme selbst war ich dann schon nervös.“ Letztendlich verlief die Entnahme für ihn besser als erwartet. „Aber letztendlich waren die Schmerzen und die Abgeschlagenheit geringer ausgeprägt als befürchtet“, erzählt Simon.

Erst danach wurde ihm die Bedeutung bewusst

Die Freude darüber, tatsächlich helfen zu können, stellte sich bei Simon erst etwas später ein. Ausschlaggebend war ein Anruf von Geben für Leben am zweiten Tag nach der Entnahme. Dabei wurden ihm Angaben zum Empfänger mitgeteilt: Land, Alter und Geschlecht. Erst in diesem Moment wurde Simon die Bedeutung seiner Spende richtig bewusst. „Die Realisation – und damit auch die Freude über den Beitrag, den ich leisten durfte – setzte etwas verspätet ein“, berichtet er.

Warum aktuelle Kontaktdaten so wichtig sind

Simons Geschichte zeigt, dass zwischen einer Typisierung und einem möglichen Stammzellspende-Einsatz viele Jahre liegen können. Ein einmal durchgeführter Wangenabstrich kann also auch lange danach noch entscheidend werden. Damit potenzielle Spenderinnen und Spender im Bedarfsfall erreicht werden können, ist es deshalb wichtig, die eigenen Kontaktdaten bei der Stammzellspenderdatei aktuell zu halten. Denn manchmal kommt der Anruf erst nach Jahren und bietet die Möglichkeit, einem anderen Menschen eine neue Chance zu geben.