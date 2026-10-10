Großfahndung läuft: Bankomat bei Supermarkt gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag einen Bankomaten in Kohfidisch im Burgenland gesprengt. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung ein, an der auch Einsatzkräfte aus der Steiermark und Ungarn beteiligt sind.

In Kohfidisch im Bezirk Oberwart kam es am Samstag gegen 2.45 Uhr zu einer Bankomat-Sprengung. Bislang unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten bei einem Supermarkt. Die Polizei leitete unmittelbar danach eine Alarmfahndung ein.

Großfahndung mit Unterstützung aus dem Ausland

Die Suche nach den Tätern blieb zunächst ohne Erfolg. An der Fahndung beteiligen sich neben burgenländischen Polizeikräften auch Einsatzkräfte aus der Steiermark und dem benachbarten Ungarn. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Das Landeskriminalamt Burgenland hat den Fall übernommen und versucht nun, die Hintergründe der Tat zu klären sowie die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Bei der Sprengung wurde nach bisherigen Informationen niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen und die Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern dauern an.