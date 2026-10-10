„Ist uns nicht leicht gefallen“: Beliebter Kult-Krampuslauf wird abgesagt

Nachdem der Krampuslauf in der Halleiner Innenstadt (Salzburg) bereits im Vorjahr wegen strenger Sicherheitsauflagen abgesagt werden musste, fällt das Spektakel auch in diesem Advent aus - allerdings aus anderen Gründen.

Die Veranstalter begründen die Absage mit einem Wunsch nach Rückzug: Sie möchten in Zukunft der jüngeren Generation Platz machen.

Die Veranstalter begründen die Absage mit einem Wunsch nach Rückzug: Sie möchten in Zukunft der jüngeren Generation Platz machen.

Viele Krampusläufe im Land sind für heuer bereits fixiert. In Graz fällt der berühmte Lauf dieses Jahr sogar bereits besonders früh statt, konkret am 8. November. Auch in Salzburg stehen die meisten Termine bereits fest. Doch fehlt ein langjähriger Höhepunkt im Kalender der Brauchtumsfans: Wie die Organisations-Gruppe Igonta Pass mitteilt, wird der große Lauf durch die Halleiner Altstadt, wie schon 2025, auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

„Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen“

Wurde die Veranstaltung im Vorjahr noch wegen hoher Sicherheitsauflagen abgesagt, liegt die Ursache diesmal nicht bei den Behörden – die Organisatoren ziehen selbst einen Schlussstrich. „Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen, denn wir organisieren diesen Krampuslauf bereits seit vielen Jahren“, so das Organisationsteam. Die stetig hohen Besucherzahlen hätten jedes Jahr aufs Neue gezeigt, welchen wichtigen Stellenwert das Brauchtumsspektakel in Hallein hatte.

Generationswechsel als Beweggrund

Der Grund für den Rückzug liege in dem Wunsch nach etwas mehr Ruhe. „Es ist an der Zeit, Platz für die jüngere Generation zu machen, damit neue Ideen und frischer Schwung Einzug halten können“, erklären die Veranstalter, die den Entschluss geschlossen als Gruppe trafen. Gerüchten über behördliche Hürden erteilt das Team eine klare Absage. Ganz im Gegenteil: Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Hallein habe über die Jahre hervorragend funktioniert. Man sei stets tatkräftig unterstützt worden, wofür sich die Organisatoren ausdrücklich bedanken.

Dank an Brauchtumsgruppen und Hoffnung auf Neuanfang

Ein besonderer Dank der Organisatoren gilt den beteiligten Passen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten tausende Besucher in die Altstadt lockten. Obwohl der Halleiner Krampuslauf damit vorerst Geschichte ist, bleibt die Hoffnung auf ein Comeback unter neuer Führung. Man hoffe sehr, dass sich in Zukunft wieder eine engagierte Gruppe findet, die das Event neu belebt. Für Brauchtumsfans gibt es trotz der Absage einen kleinen Trostpflaster-Termin: In zwei Wochen laden die Organisatoren zur Halleiner Maskenausstellung auf die Pernerinsel ein.