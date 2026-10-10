„Free our RaBatman“: Spendenaktion bringt Tausende Euro mehr als nötig

Ein ehemaliger Billa-Kassier aus Linz wurde nach unberechtigten Rabatten als „Rabatman“ bekannt. Für die Rückzahlung sind inzwischen mehr als 32.000 Euro zusammengekommen. Was mit dem überschüssigen Geld passiert, ist offen.

Ein ehemaliger Billa-Kassier aus Linz erhält nach seiner Verurteilung weiterhin große Unterstützung, es folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Nachdem er durch unberechtigte Preisnachlässe einen Schaden von rund 25.700 Euro verursacht hatte, wurde im Internet eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Das ursprüngliche Ziel ist mittlerweile deutlich überschritten: Mehr als 2.200 Menschen haben zusammen über 32.000 Euro beigetragen. Die Kampagne sollte dem 23-Jährigen helfen, die geforderte Summe zurückzuzahlen. Nun stellt sich die Frage, wie mit dem Geld umgegangen wird, das über den entstandenen Schaden hinaus gesammelt wurde.

Noch ist die Verwendung des Geldes offen

Der Initiator der Aktion möchte dem ehemaligen Mitarbeiter die gesamte Spendensumme zukommen lassen. Damit könnte nicht nur der Schaden beglichen werden, es würde auch ein Betrag für den jungen Mann übrig bleiben. Ob das Geld tatsächlich wie geplant verwendet werden kann, ist allerdings noch offen. Der Rechtsvertreter des Verurteilten kann die Rückzahlung an das Unternehmen nicht ohne dessen Zustimmung veranlassen. Zunächst muss daher geklärt werden, ob und in welcher Form der 23-Jährige die Unterstützung annehmen möchte.

Unternehmen plant Spende für soziale Projekte

Auch das betroffene Unternehmen hat bereits angekündigt, auf den Vorfall zu reagieren. Statt den entstandenen Schaden einfach zurückzufordern, will Billa die Summe verdoppeln und das Geld gemeinnützigen Einrichtungen zugutekommen lassen. Unterstützt werden sollen dabei Projekte aus den Bereichen Inklusion und psychische Gesundheit.

Spendenaktion löst unterschiedliche Reaktionen aus

Die finanzielle Unterstützung sorgt im Internet für Diskussionen. Während manche die Hilfsbereitschaft begrüßen und darauf verweisen, dass sich der Mann nach bisherigen Angaben nicht persönlich bereichert habe, sehen andere die Sammlung kritisch. Sie argumentieren, dass die begangene Straftat Konsequenzen haben müsse. Der ehemalige Kassier war wegen unberechtigter Rabatte rechtskräftig zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Zusätzlich muss er den entstandenen Schaden von rund 25.700 Euro ersetzen. Mehr dazu liest du hier: Wahllos Rabatte vergeben: Supermarkt-Mitarbeiter verurteilt. Mit der Spendenaktion ist dieser Betrag inzwischen mehr als gedeckt, Wie es mit dem Überschuss weitergeht, muss sich erst zeigen.