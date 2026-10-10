Stocker fordert deutliche Kürzungen beim EU-Budget

Kürzungen beim EU-Budget: Neben den langwierigen Verhandlungen über den Finanzrahmen 2028–2034 prägten scharfe Debatten über Agrargelder, das Vetorecht und hohe Energiepreise die Aussprache vor dem anstehenden Europäischen Rat.

Der EU-Hauptausschuss beriet im Hinblick auf den Europäischen Rat am 15. und 16. Oktober über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2028–2034. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach sich dabei gegen das von der EU-Kommission vorgeschlagene Budget von rund 2.000 Milliarden Euro aus und forderte Kürzungen um mehrere hundert Milliarden. Weitere Themen der Aussprache mit Stocker und Europa-Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) waren Energiepreise und der „Österreich-Aufschlag“, die Ukraine-Hilfe, die europäische Verteidigung, die Lage im Nahen Osten sowie die EU-Erweiterung und mögliche Reformen des Einstimmigkeitsprinzips.

FPÖ forderte Festhalten am Einstimmigkeitsprinzip: Nur von eigener Fraktion unterstützt

Zudem fanden zwei Anträge auf Stellungnahme von FPÖ und Grünen keine Mehrheit, da sie jeweils nur von den eigenen Fraktionen unterstützt wurden. Die FPÖ forderte darin das Festhalten am Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat und lehnte Mehrheitsentscheidungen ab. Die Grünen verlangten für die Gemeinsame Agrarpolitik 2028–2034 ausreichend Mittel für kleine, biologische und nachhaltige Betriebe sowie zweckgebundene Gelder für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen mindestens auf bisherigem Niveau.

Stocker: „Nationale Sparmaßnahmen müssen sich auf EU-Ebene widerspiegeln“

Bundeskanzler Stocker betonte, dass der EU-Finanzrahmen 2028–2034 die Union noch monatelang fordern werde. Eine Einigung bis Jahresende sei zwar angestrebt, aber ungewiss. Österreich engagiere sich gemeinsam mit anderen Nettozahlern für ein defensiveres Budget, das die Sparanstrengungen der Mitgliedstaaten berücksichtigt. Einer Ausweitung des Finanzrahmens auf rund 2.000 Milliarden Euro werde Wien nicht zustimmen, ebenso wenig der Aufstockung des EU-Personals unter den derzeitigen Rahmenbedingungen.

Grüne üben Kritik an drohenden Einsparungen: Warnung vor massiven Einbußen durch GAP-Kürzung

Europaministerin Bauer hob hervor, dass Qualität in den Verhandlungen Vorrang vor einem schnellen Kompromiss habe. Zu den Schwerpunkten Österreichs zählten neben Budgetdisziplin die Agrarpolitik (GAP), die ländliche Entwicklung und die Forschung. Kritik an drohenden Einsparungen kam von den Grünen: MEP Thomas Waitz warnte vor real massiven Einbußen durch eine geplante 20-prozentige GAP-Kürzung, während Werner Kogler pauschale Sparforderungen als populistisch und gefährlich für Wettbewerbsfähigkeit sowie die Heimische Landwirtschaft bezeichnete. Bundeskanzler Stocker zeigte sich ebenfalls verwundert darüber, dass die EU-Kommission trotz eines insgesamt höheren Gesamtbudgets den Agrarsektor kürzen wolle; ein Ausbau des EU-Haushalts dürfe nicht zu Lasten der Landwirtschaft gehen.