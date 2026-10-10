Nach ÖVP: Auch NEOS wollen Paketsteuer wieder abschaffen

Nach der Einführung der umstrittenen Paketsteuer am 1. Oktober wächst der Protest. Nach der ÖVP sprechen sich nun auch die NEOS gegen die Steuer aus. Die Wirtschaftskammer fordert eine rasche Korrektur.

Die Abgabe, die seit 1. Oktober 2026 gilt, gilt nicht nur ausländischen Online-Giganten, sondern trifft auch Millionen Österreicher sowie etwa 4.000 heimische Betriebe. Angesichts der anhaltenden Debatte stellen sich nun auch führende Regierungsvertreter gegen die Maßnahme. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) stemmt sich ebenfalls dagegen.

Meinl-Reisinger: Steuer ist ein „echter Murks“

Zuerst sprach sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) gegen die Paketsteuer aus, jetzt zieht NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger nach und bezeichnet diese laut Medienberichten als „echten Murks“. Für Alexander Smuk, Vorsitzender der Berufsgruppe Versand- und Internethandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), ist das ein wichtiges Signal.

WKÖ: „Wir haben von Anfang an gewarnt“

„Wir haben von Anfang an davor gewarnt, dass die Paketsteuer nicht nur internationale Billigplattformen trifft, sondern auch österreichische und europäische Händler. Jetzt wird genau das auch politisch erkannt“, so Smuk. Angesichts des wachsenden Umdenkens in der Regierung fordert die Berufsgruppe Versand- und Internethandel konkrete Schritte. Aus der Erkenntnis, dass die Steuer verfehlt sei, müsse nun die rasche Rücknahme der Maßnahme folgen.

„Wer eine Maßnahme verfehlt, muss bereit sein, sie zu korrigieren“

Smuk fordert eine umgehende Anpassung der Maßnahme, da deren verfehlte Wirkung ein Handeln im Sinne einer pragmatischen Politik verlange. Er fordert Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sowie die übrige Regierung auf, die Chance für eine rasche Nachbesserung zu ergreifen. Anstelle einer Mehrbelastung für die heimische und europäische Wirtschaft seien zielgerichtete Ansätze gegen echte Wettbewerbsnachteile erforderlich.