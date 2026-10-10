„Hatte depressive Phasen“: Ski-Star spricht offen über mentale Probleme

In 14 Tagen beginnt der alpine Ski-Weltcup in Sölden (Tirol). Wann der Tiroler Skirennläufer Manuel Feller nach seinem Bandscheibenvorfall dahin zurückkehrt, steht noch nicht fest. Mit "Ö3" spricht er über seine aktuelle Lage.

Der Tiroler Skirennläufer Manuel Feller wird oft als „Steilhang-Spezialist“ und Kämpfer beschrieben. Sein aggressiver Fahrstil bringt hohe Geschwindigkeiten, birgt aber auch das Risiko von Ausfällen. Die größten Triumphe seiner Karriere waren der Gewinn der Slalom-Kristallkugel in der Saison 2023/24 sowie der Sieg auf dem Ganslernhang in Kitzbühel im Jänner 2026. Mit vier Saison-Siegen zeigt der 33-Jährige eine außergewöhnliche Beständigkeit und Ausdauer. Am Freitag war der Profi-Sportler zum Interview bei Ö3 geladen. Dabei sprach er recht offen über mentale Probleme.

2026 war für Feller eine Achterbahnfahrt

2026 erlebte Manuel Feller extreme Höhen und Tiefen, wie er erzählt. Auf den Kitzbühel-Triumph und Olympia-Silber folgte ein schwerer Bandscheibenvorfall. Die lange Reha forderte den 33-Jährigen nicht nur körperlich, sondern stürzte ihn auch in mentale Krisen. „Ich habe sehr viele depressive Phasen gehabt“, erklärte Feller im Ö3-Interview und plädierte dafür, die eigene Psyche ebenso wichtig zu nehmen wie den Körper.

Vaterrolle zu Hause: Als Ski-Star beim Weltcup

Auch der Spagat zwischen Profisport und Familienleben setzte Feller zu. Der Wechsel von der Vaterrolle zu Hause zum Leben im Weltcup empfand er als extremen Kontrast, der fast zwei verschiedenen Persönlichkeiten gleiche. Die Distanz zu seinen zwei Kindern bei längeren Auslandsaufenthalten schmerzte ihn besonders – vor allem, als deren Telefongespräche mit der Zeit kürzer wurden. Das weckte Erinnerungen an seine eigene Kindheit im Internat: Um sich vor der Sehnsucht zu schützen, zog er sich damals wie heute emotional zurück und vermied längere Anrufe, was die Situation jedoch kaum erträglicher machte.

„Habe mir Unterstützung geholt“

Feller erkannte schließlich, dass er solche Belastungen nicht allein durchstehen muss. Mithilfe professioneller Unterstützung lernte er, offen über seine Probleme zu sprechen und sie aufzuarbeiten, was rasch zu spürbarer Besserung führte. „Ich habe mir dann Unterstützung geholt“, sagt der 33-Jährige. Das habe ihm gut getan. Mittlerweile steht Feller wieder auf Ski, geht die nahende Saison aber ohne Druck an. Solange der Körper mitspielt und die Freude bleibt, möchte er noch zwei Jahre weiterfahren. Wann genau er in den Weltcup zurückkehrt, entscheidet er spontan nach seinem eigenen Gefühl.