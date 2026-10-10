Während Polizeikontrolle: Welser trank ungeniert aus Kräuterbitterflasche

in Radfahrer fiel einer Polizeistreife in Wels (Oberösterreich) durch seine Fahrweise auf. Bei der Kontrolle verweigerte der 52-Jährige den Alkotest und griff stattdessen zu seiner Kräuterbitterflasche.

Eine Verkehrsstreife der Polizei führte am Freitagabend, dem 9. Oktober, gegen 20.35 Uhr in der Salzburger Straße in Wels eine Alkoholkontrolle bei einem Autofahrer durch. Dabei bemerkte ein Polizist einen Radfahrer, der sich in Schlangenlinien näherte. Der Mann musste an der Weiterfahrt gehindert werden. Daraufhin reagierte der 52-jährige Welser laut Polizei sofort renitent. Einen freiwilligen Alkovortest verweigerte er.

Mehrere Schlucke aus der Kräuterbitterflasche

Als der Mann zum Alkomattest aufgefordert wurde, drehte er sich um und nahm mehrere Schlucke aus einer mitgeführten Kräuterbitterflasche. Die Polizei informierte ihn daraufhin über die bevorstehende Anzeige und untersagte ihm die Weiterfahrt. Der 52-Jährige schob sein Fahrrad zunächst weg, stieg jedoch wenige Meter später wieder auf und fuhr davon. Bei einer erneuten Anhaltung zeigte er sich erneut uneinsichtig: Er trank sofort wieder aus der Kräuterbitterflasche und legte sich auf den Boden.

Alkotest abgebrochen

Den Alkomattest brach der Mann schließlich ab und entfernte sich zu Fuß. Die Polizei stellte das Fahrrad gesichert ab und informierte den Welser erneut über die Anzeigeerstattung. Anschließend verließ er den Ort schimpfend zu Fuß.