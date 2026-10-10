Das ist das deutsche Jugendwort des Jahres 2026

Das deutsche Jugendwort des Jahres 2026 steht fest: Mit 36,5 Prozent der Stimmen machte „Ragebait“ das Rennen. Das Wort bezeichnet Online-Inhalte, die bewusst darauf ausgelegt sind, Wut und Empörung zu schüren.

„Ragebait“ ist das deutsche Jugendwort des Jahres 2026. Wie der Langenscheidt-Verlag am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse am heutigen Samstag bekannt gab, setzte sich der Begriff in einer denkbar knappen Online-Abstimmung durch. Auf den weiteren Plätzen folgten die ebenfalls hoch gehandelten Begriffe „Peak“ und „Crashout“.

Was dieses Wort bedeuten soll

Übersetzt heißt „Ragebait“ schlicht „Wutköder“- und genau das ist es auch. Es beschreibt Content in den sozialen Medien, der extra dafür gemacht ist, Menschen zu provozieren und aufzuregen. Warum das Ganze? Für Aufmerksamkeit und Algorithmen-Reichweite. Wer provoziert, erntet Kommentare und Diskussionen, und genau dieses Kalkül bringt der Begriff auf den Punkt.

Platz 2 und 3: „Peak“ und „Crashout“

Mit 36,5 Prozent der Stimmen entschied das Gewinner-Wort die Abstimmung knapp für sich. Auf Platz zwei folgte „Peak“ mit 33,8 Prozent, während „Crashout“ mit 29,7 Prozent das Podium komplettierte. Die beiden Nächstplatzierten bringen ganz eigene Bedeutungen mit: Das englische Wort „Peak“ (eigentlich „Gipfel“) wird in der Jugendsprache für das absolut Beste oder das Maximum verwendet. „Crashout“ hingegen lässt sich am ehesten mit „Absturz“ übersetzen und beschreibt jemanden, der völlig die Beherrschung verliert.

Sieger im Vorjahr: „das crazy“

Wie viele Stimmen im Finale genau abgegeben wurden, bleibt ein Verlagsgeheimnis. Insgesamt haben seit Kampagnenstart aber rund eine Million Jugendliche mitgemacht.

Das Jugendwort wird jährlich bereits seit 2008 gewählt, mitmachen durften alle zwischen 11 und 20 Jahren. Letztes Jahr gewann übrigens „das crazy“, was man nutzt, wenn man einfach nur „okay“ sagen will.