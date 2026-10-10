Österreich-Wetter: Mix aus Regen und Sonne vorhergesagt

An der Alpennordseite und im Norden halten sich zunächst Restwolken. Dort scheint auch tagsüber die Sonne nur zwischendurch neben durchziehenden Quellwolken mit Regenschauern, so die GeoSphere Austria. Weiter im Osten und im Süden sind die sonnigen Abschnitte häufiger und länger, aber zum Abend hin können dann aber auch auf die Alpensüdseite Regenschauer übergreifen. Der Wind bläst im nördlichen Alpenvorland und im Osten mäßig bis lebhaft aus West. Die Frühtemperaturen betragen bis elf Grad, im Laufe des Tages werden es 13 bis 20 Grad.

Unbeständiges Wetter auch auf den Bergen

An der Alpennordseite von Vorarlberg bis zu den Niederösterreichischen Voralpen führen tiefliegende Wolken von Beginn an oft zu Sichteinschränkungen und es können ganz vereinzelt schwache und unergiebige Schauer durchziehen, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1800 und 2100 Metern. Südlich des Alpenhauptkamms kann sich vor allem in der ersten Tageshälfte noch zeitweise sonniges Bergwetter behaupten, mit Sichteinschränkungen durch Restwolken und Hochnebelfelder ist aber auch hier zu rechnen. Am Nachmittag kann es dann bei reichlich Quellbewölkung und oft schlechter Sicht übers gesamte Bergland verteilt zu einzelnen Schauern kommen, die Schneefallgrenze befindet sich von Nord nach Süd zwischen 1800 und 2400 Metern.