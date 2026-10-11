Frontal gegen Baum gekracht und schwer verletzt: Zeugen holten sofort Hilfe

In den frühen Morgenstunden des 11. Oktober 2026 kam es auf der L209 im Gemeindegebiet von Niederndorf zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Österreicher war mit seinem Auto von Erl kommend in Richtung Niederndorf unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Von der Fahrbahn abgekommen und eingeklemmt

Im Bereich einer Linkskurve geriet der Wagen plötzlich von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zufällig vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang. Der 33-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Niederndorf aus dem Fahrzeug geborgen werden, so vonseiten der Polizei.

Feuerwehreinsatz und Straßensperre

Die Freiwillige Feuerwehr Niederndorf rückte an, um den schwerverletzten 33-Jährigen aus dem Fahrzeug zu bergen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme blieb die L209 im betroffenen Bereich bis ca. zwei Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.