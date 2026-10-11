​Gefahr auf den Straßen: Warum die Zeitumstellung das Wildunfall-Risiko erhöht

Mit dem Herbst sinken die Temperaturen, die Tage werden kürzer und die Uhren werden umgestellt. Doch der Wechsel auf die Winterzeit bringt eine oft unterschätzte Gefahr auf Österreichs Straßen mit sich.

Gerade im Herbst ist die Gefahr für Wildwechsels auf Österreichs Straßen erhöht -

Gerade im Herbst ist die Gefahr für Wildwechsels auf Österreichs Straßen erhöht -

Jedes Jahr im Herbst wiederholt sich ein bekanntes Phänomen, das auch Gefahren mit sich bringt: Durch die Zeitumstellung verschiebt sich die Dämmerung um eine Stunde. Wenn Tausende Pendler morgens und abends unterwegs sind, überschneidet sich ihre Fahrzeit genau mit der Hauptaktivitätszeit von Rehen, Hirschen und Wildschweinen. Die Tiere sind vor allem in den Dämmerungsstunden auf Nahrungssuche – oft direkt an Waldrändern und Freilandstraßen.

Hunderte Verletzte im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr ereigneten sich laut ÖAMTC in Österreich 283 Unfälle mit Wildbeteiligung, bei denen 322 Menschen verletzt wurden. Besonders gefährdet sind Autofahrer in Niederösterreich (85 Unfälle mit Personenschaden), Oberösterreich (69) und der Steiermark (54). Aber auch in Kärnten (32), dem Burgenland (19) sowie den restlichen Bundesländern gab es zahlreiche Verletzte.

Wildwechsel: Falsche Reaktion kann fatale Folgen haben

Viele Unfälle enden für die Insassen nicht wegen des Zusammenstoßes mit dem Tier fatal, sondern wegen der falschen Reaktion. „Die erste Reaktion ist oft, dem Tier auszuweichen. Das kann jedoch auf Straßen mit Gegenverkehr oder Hindernissen am Fahrbahnrand lebensgefährlich werden“, warnt Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik. Der Experte rät daher klar dazu, den Ausweichreflex im Ernstfall zu unterdrücken:

„Die eigene Sicherheit hat immer oberste Priorität. Reicht der Bremsweg also nicht mehr aus, ist es für die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer meist besser, gegen den Ausweichreflex zu agieren und die Spur zu halten. Lenkrad festhalten, stark bremsen und die Spur halten – das ist in der Regel die sicherste Reaktion.“

Die fünf wichtigsten Regeln für Autofahrer im Herbst: Tempo drosseln: In Waldpassagen und im Bereich von Wildwechsel-Warnschildern Fuß vom Gas und bremsbereit fahren. Abblenden und Hupen: Taucht ein Tier am Straßenrand oder auf der Fahrbahn auf, sofort abblenden (Fernlicht blendet Wild und lässt es erstarren) und kurz hupen. Auf Nachzügler achten: Wild ist selten alleine unterwegs. Wenn ein Tier die Straße überquert, folgen meist weitere. Abstand halten: Mehr Sicherheitsabstand zum Vordermann einhalten, um auf überraschende Bremsungen reagieren zu können. Straßenränder scannen: Den Blick nicht nur starr auf die Fahrbahn richten, sondern auch den Fahrbahnrand im Auge behalten.

Was gilt rechtlich bei einer Notbremsung?

Eine Frage, die sich viele Autofahrer stellen: Darf ich für ein Tier voll auf die Bremse steigen? Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC-Rechtsdienste, klärt auf: Bei größeren Tieren wie Rehen, Hirschen oder Wildschweinen ist eine Notbremsung rechtlich gerechtfertigt, da eine erhebliche Gefahr für die Fahrzeuginsassen besteht. Anders sieht es bei Kleintieren wie Hasen oder Igeln aus: Kommt es wegen einer Vollbremsung für ein Kleintier zu einem Auffahrunfall, kann den Bremsenden unter Umständen ein Mitverschulden treffen.

Was du tun solltest, wenn es zu einer Kollision gekommen ist? Sollte es trotz aller Vorsicht zu einer Kollision kommen, gilt laut ÖAMTC: Unfallstelle absichern: Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen, Pannendreieck aufstellen.

Verletzte versorgen & Polizei rufen: Die Polizei verständigen (es fällt dabei keine Blaulichtsteuer an!).

Keine Tiere anfassen: Getötete oder verletzte Tiere dürfen keinesfalls mitgenommen oder berührt werden – das ist strafbar und birgt Verletzungsgefahren.



Hast du schon einmal ein Wildtier auf der Straße gesehen? Ja. Nein. Bin mir nicht sicher. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Transparenzhinweis KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 07:22 Uhr aktualisiert