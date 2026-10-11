Polarlichter am Nachthimmel: Spektakel auch in Österreich zu sehen
Polarlichter über Österreich: Ein heftiger Sonnensturm hat in der Nacht auf Sonntag unter anderem den Wienerwald, das Mölltal und die Hohen Tauern in ein farbenprächtiges Licht getaucht.
Ein starker Sonnensturm hat in der Nacht auf den heutigen 11. Oktober 2026 die Erde getroffen. Die daraus resultierenden Polarlichter waren auch in Teilen Österreichs zu bestaunen, nachdem man sie zuerst über Norddeutschland bestaunen konnte. Weil es hierzulande teils trüb war, hatte man nur an bestimmten Orten gute Sicht auf das Naturspektakel, wie der Meteorologe Nikolas Zimmermann von der UWZ auf der Plattform X mitteilt und auch zudem auch atemberaubende Aufnahmen postet.
Bis hin zum Wienerwald
Erste Auflockerungen gab es am gestrigen Samstagabend im West und Südwesten des Landes. Am späten Abend gab es die leuchtenden Lichter dann in Osttirol, Teilen Oberkärntens sowie im Mühlviertel und im Oberen Waldviertel zu sehen. Auch Beobachtungen im Wienerwald, im Mölltal sowie in den Hohen Tauern machen deutlich: Wenn die Sonne besonders aktiv ist, schaffen es die Polarlichter bis zu uns. Wie intensiv das Himmelsphänomen wahrgenommen werden kann, bestimmen vor allem Wolken und künstliches Licht.
Die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Beobachtung
Wer das Naturschauspiel selbst erleben möchte, wählt am besten einen dunklen Standort mit freier Sicht auf den Horizont. Da das menschliche Auge schwache Farbtöne oft nur schwer wahrnimmt, hilft eine Kamera mit langer Belichtungszeit nach, um die Schleier sichtbar zu machen. Die höchste Aktivität findet meistens in den Stunden rund um Mitternacht statt, genauer gesagt zwischen 21.00 Uhr und 02.00 Uhr nachts. Da die Lichter vom Nordpol herabstrahlen, sollte man sich immer einen Platz mit freier Sicht nach Norden suchen.