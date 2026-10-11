Polarlichter am Nachthimmel: Spektakel auch in Österreich zu sehen

Polarlichter über Österreich: Ein heftiger Sonnensturm hat in der Nacht auf Sonntag unter anderem den Wienerwald, das Mölltal und die Hohen Tauern in ein farbenprächtiges Licht getaucht.

Ein starker Sonnensturm hat in der Nacht auf den heutigen 11. Oktober 2026 die Erde getroffen. Die daraus resultierenden Polarlichter waren auch in Teilen Österreichs zu bestaunen, nachdem man sie zuerst über Norddeutschland bestaunen konnte. Weil es hierzulande teils trüb war, hatte man nur an bestimmten Orten gute Sicht auf das Naturspektakel, wie der Meteorologe Nikolas Zimmermann von der UWZ auf der Plattform X mitteilt und auch zudem auch atemberaubende Aufnahmen postet.

In Österreich bestehen derzeit die besten Chancen auf Auflockerungen in Osttirol, Teilen Oberkärntens sowie im Oberen Mühl- und Waldviertel. https://t.co/06fHb8nyNW — Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) October 10, 2026

Bis hin zum Wienerwald

Erste Auflockerungen gab es am gestrigen Samstagabend im West und Südwesten des Landes. Am späten Abend gab es die leuchtenden Lichter dann in Osttirol, Teilen Oberkärntens sowie im Mühlviertel und im Oberen Waldviertel zu sehen. Auch Beobachtungen im Wienerwald, im Mölltal sowie in den Hohen Tauern machen deutlich: Wenn die Sonne besonders aktiv ist, schaffen es die Polarlichter bis zu uns. Wie intensiv das Himmelsphänomen wahrgenommen werden kann, bestimmen vor allem Wolken und künstliches Licht.

Aktuell Polarlichter über dem Wienerwald 🤩 #Aurora https://t.co/iE24iR6dIL — Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) November 12, 2025

Die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Beobachtung

Wer das Naturschauspiel selbst erleben möchte, wählt am besten einen dunklen Standort mit freier Sicht auf den Horizont. Da das menschliche Auge schwache Farbtöne oft nur schwer wahrnimmt, hilft eine Kamera mit langer Belichtungszeit nach, um die Schleier sichtbar zu machen. Die höchste Aktivität findet meistens in den Stunden rund um Mitternacht statt, genauer gesagt zwischen 21.00 Uhr und 02.00 Uhr nachts. Da die Lichter vom Nordpol herabstrahlen, sollte man sich immer einen Platz mit freier Sicht nach Norden suchen.

Hast du schon einmal Polarlichter gesehen? Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein, noch nie Weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert