Neue Bargeld-Regelung: Ab diesem Betrag sind Zahlungen bald verboten

Ab 2027 gelten neue Regeln für das Bezahlen mit Bargeld: Höhere Beträge sind künftig grundsätzlich verboten, während bei kleineren Summen bereits strengere Prüfpflichten greifen.

Ein Beispiel: Wer ab Juli 2027 ein Auto beim Händler um 25.000 Euro kauft, kann nicht mehr in Bar bezahlen.

Ein Beispiel: Wer ab Juli 2027 ein Auto beim Händler um 25.000 Euro kauft, kann nicht mehr in Bar bezahlen.

Wer teure Anschaffungen bevorzugt bar begleicht, sieht sich ab dem 10. Juli 2027 neuen Schranken gegenüber. Mit der EU-Verordnung 2024/1624 führt die Europäische Union einheitliche Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ein. Für Händler und Dienstleister gilt dann eine Obergrenze: Barzahlungen ab 10.000 Euro sind verboten. Höhere Summen, beispielsweise beim Autokauf oder der Anschaffung von Schmuck und Elektronik, müssen künftig digital oder per Überweisung gezahlt werden.

Obergrenze: 10.000 Euro

Die künftige Obergrenze setzt gewerblichen Bargeschäften ein klares Limit von 10.000 Euro. Das bedeutet konkret: Wer etwa beim Händler einen Wagen für 25.000 Euro kauft, muss den Betrag künftig unbar begleichen. Um Schlupflöcher zu schließen, erfasst die EU-Regelung auch gesplittete Beträge – das Aufteilen einer Gesamtsumme in mehrere kleine Barzahlungen ist bei wirtschaftlichem Zusammenhang verboten. Gleichzeitig bleibt der nationale Spielraum gewahrt, da strengere regionale Bargeld-Limits weiterhin gültig bleiben.

Ab 3.000 Euro wird Identität der Kunden kontrolliert

Ergänzend zur Obergrenze greift ab 3.000 Euro eine erweiterte Prüfpflicht: Bei gelegentlichen Barzahlungen ab dieser Summe müssen verpflichtete Unternehmen die Identität des Kunden kontrollieren (z. B. per Ausweis). Das ist kein Verbot, bedeutet aber, dass Konsumenten bei größeren Bargeldeinkäufen mit einer Ausweispflicht rechnen müssen. Die Regel gilt gezielt für geldwäscherechtlich relevante Geschäfte, nicht für jeden Alltagseinkauf.

Für den privaten Handel gibt es Entwarnung

Private Geschäfte sind von der neuen EU-Obergrenze ausgenommen. Solange beide Seiten rein privat und nicht gewerblich handeln, dürfen Fahrzeuge oder andere Güter auch weiterhin für mehr als 10.000 Euro bar den Besitzer wechseln. Das Limit greift erst, sobald ein Unternehmen als Käufer oder Verkäufer beteiligt ist – es kommt also nicht nur auf die Summe, sondern vor allem auf die Vertragspartner an.

Kein Limit für eigenes Bankkonto

Das neue Limit bedeutet kein Limit für das eigene Bankkonto. Wer etwa 15.000 Euro auf sein Konto einzahlen möchte, darf das auch weiterhin tun, da Einzahlungen bei Kreditinstituten explizit ausgenommen sind. Allerdings verlangen die Banken bei höheren Beträgen Herkunftsnachweise für das Bargeld. Zudem greifen bei Summen oberhalb der Obergrenze strenge Meldevorschriften – verboten ist die Einzahlung selbst aber nicht.

Das gilt in Österreich bisher

Noch genießen Konsumenten in Österreich weitgehende Freiheit beim Zahlen mit Scheinen: Eine gesetzliche Höchstgrenze fehlt bislang. Einzig Identifikations- und Nachweispflichten ab 10.000 Euro bremsen den Bargeldverkehr derzeit ein. Mit dem Juli 2027 steht jedoch ein Paradigmenwechsel bevor. Durch die neue EU-Regelung wird der bisherige Spielraum gestrichen und eine feste Obergrenze von 10.000 Euro im Geschäftsverkehr verankert. Alle Details findet man hier.