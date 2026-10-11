Chris Steger muss Auftritte in Liezen und Steyr verschieben

Wichtige Nachricht für alle Fans von Austropop-Star Chris Steger: Der 22-jährige Musiker muss seine geplanten Konzerte im Rahmen der „Dahoam“-Tour kurzfristig ins nächste Jahr verschieben.

Eigentlich hätten die Fans von Amadeus-Preisträger Chris Steger schon in Kürze Grund zum Feiern gehabt: Am 23. Oktober 2026 sollte der beliebte Musiker im Rahmen seiner „Dahoam“-Tour in der Steiermark auf der Bühne stehen. Doch daraus wird vorerst nichts. Wie der Salzburger Künstler nun kurzfristig auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgab, müssen die Auftritte in Liezen (Steiermark) und Steyr (Oberösterreich) verschoben werden.

„Miaßn di zwoa Termine ins neie Joah verschieben“

Der 22-Jährige wandte sich mit einer persönlichen Nachricht direkt an seine Community: „STEYR & LIEZEN werden VERSCHOBEN! Griaß eich mitanond, wir miaßn kurzfristig di zwoa Termine von meiner Dahoam Tour 2026 ins neie Joah 2027 verschieben“, verkündete der „Zefix“-Sänger auf Facebook. Für alle, die bereits Karten ergattert haben, gibt es jedoch Entwarnung bezüglich der Abwicklung. Die Ticketinhaber werden direkt von den jeweiligen Veranstaltern kontaktiert: „Olle Ticketinhaber san von dem jeweiligen Veranstalter per Mail informiert wordn, bitte checkt’s eicha E-Mail Postfach, dort findets ihr olle Informationen. I gfrei mi, wenn i eich nächstes Joah in Steyr und Liezen siag! Bis boid, eicha Chris!“

Neue Ersatztermine stehen bereits fest

Lange gedulden müssen sich die Fans immerhin bezüglich der Ausweichtermine nicht mehr, denn die neuen Spieldaten stehen bereits fix fest: