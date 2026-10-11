Über 80.000 Briefe: ÖGK schickt tausenden Österreichern jetzt Rechnungen

Planbare Krankentransporte für ÖGK-Patienten sind zum großen Teil seit Juli 2025 nicht mehr komplett kostenlos. In den kommenden Tagen und Wochen trudeln nun die Rechnungen fürs zweite Quartal bei den Österreichern ein.

Seit Juli 2025 müssen Versicherte bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Österreich für planbare Krankentransporte einen Unkostenbeitrag in Höhe der einfachen oder doppelten Rezeptgebühr zahlen. Dafür werden die Quartale jeweils einzeln abgerechnet, in den kommenden Tagen kommen die Rechnungen für die Monate April bis Juni. Kostenlos sind freilich weiterhin medizinisch notwendige Fahrten, zeitkritische Transporte, sowie Transporte von Kindern oder Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind. Wir haben nun jedenfalls nachgefragt, wie viele Rechnungen verschickt werden.

Krankentransporte: Was zu zahlen ist und was nicht Bezahlt werden müssen: planbare Krankentransporte ohne akuten medizinischen Anlass – etwa regelmäßige Fahrten zur Therapie

maximal 28 Fahrten pro Jahr

Kostenpunkt: 7,55 Euro pro Fahrt ohne Sanitäter, 15,10 Euro mit Sanitäter Nicht bezahlt werden müssen / nicht bezahlen müssen: medizinische notwendige Fahrten

zeitkritische Transporte

Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind

Kinder

Rund 87.000 ÖGK-Schreiben kommen

Wie man seitens der ÖGK gegenüber 5 Minuten erklärt, werden für das zweite Quartal 2026 „ab Mitte bis Ende Oktober 2026“ die Rechnungen verschickt – und zwar in mehreren Tranchen. „Die ersten Online-Rechnungen werden Mitte Oktober bereitgestellt, in den beiden darauffolgenden Wochen erfolgt die postalische Versendung“, heißt es dazu auf Nachfrage. Und: „Es handelt sich dabei um rund 87.000 Schreiben, ca. fünf Prozent davon (Anmerkung: etwas mehr als 4.000) werden mittels e-Zustellung übermittelt.“

Was man beachten muss

Hat man nun eine Rechnung erhalten, muss man beachten, dass diese innerhalb einer 30-tägigen Frist zu bezahlen ist. Wie die ÖGK auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, wird danach eine Zahlungserinnerung geschickt, falls man das nicht in dem Zeitraum erledigt. Bei besonders hohen Rechnungen ist auch eine Ratenvereinbarung möglich – und zwar ab einer Forderung von über 151 Euro.

ÖGK erkennt „leichten Rückgang der Transporte“

Vergleicht man nun das erste Halbjahr 2025 mit dem ersten Halbjahr 2026 zeigt sich laut ÖGK „ein leichter Rückgang der Transporte“. Grund dafür seien einerseits die Einführung der Kostenanteile ab 1. Juli 2025 und andererseits die Präzisierung der Gehunfähigkeit mit 1. Mai 2026. Mehr zu Letzterem hier: ÖGK zahlt nicht mehr jeden Krankentransport: Was das für dich bedeutet.