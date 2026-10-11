Alte Bauernregel: Wann der Wintereinbruch droht

Der 16. Oktober gilt nach altem Volksglauben als das Ende des „goldenen Herbstes“ - danach folgt meist ungemütliches Wetter. Demnach heißt es ab dann "warm anziehen!"

Laut der Bauernregel würde am dem kommenden Freitag der Wintereinbruch drohen.

Laut der Bauernregel würde am dem kommenden Freitag der Wintereinbruch drohen.

Der 16. Oktober wird als Gallustag oder Hedwigstag gefeiert und ist seit Jahrhunderten ein fester Anker im Kalender der altertümlichen Landwirtschaft. Nach altem Volksglauben geht mit diesem Stichtag (heuer ein Freitag) die milde Herbstzeit zu Ende. Eine bekannte Regel bringt es auf den Punkt: „An Hedwig bricht der Wetterlauf – und hört das schöne Wetter auf.“ Das bedeutet schlichtweg: Der Umschwung steht bevor. Mit kürzer werdenden Tagen, Regen und spürbarem Wind hält nun die kühle, raue Jahreszeit Einzug.

Statistischer Wettertrend gibt Tradition recht

Ein Blick auf die Daten zeigt: Die alte Regel kommt nicht von ungefähr. Um die Monatsmitte verabschiedet sich die spätsommerliche Wärme meist schlagartig und macht Platz für klassischen Herbstblues mit Nebelfeldern, Grau in Grau und spürbarer Kälte. Ob es dieses Jahr genau so kommt, wird sich zeigen – gemütlich sonnige Nachmittage haben ab jetzt jedenfalls Seltenheitswert.

Temperatursturz erst Ende Oktober erwartet

Für den 16. Oktober deutet sich in Österreich mäßig kühles Wetter mit leichten Schwankungen an. In Österreich sind – Stand heute – zwischen 15 und 19 Grad zu erwarten. Ein deutlicher Temperaturrückgang soll erst etwas später erfolgen: Laut „wetter-online“ sinken die Höchstwerte erst am Wochenende des 24. und 25. Oktober auf etwa 13 Grad. Doch egal, wie exakt sie am Ende eintreffen: Bauernregeln machen deutlich, wie präzise frühere Generationen das Wetter im Blick hatten. Trotz wissenschaftlicher Skepsis bleibt der traditionalistische Wetterkalender ein spannender Einblick in jahrhundertealtes Erfahrungswissen.

Alter Aberglaube

Der Gallustag stammt vom heiligen Gallus ab, einem irischen Wandermönch. Er ist der Schutzpatron des Bistums und der Stadt St. Gallen sowie ein traditioneller Lostag in der Landwirtschaft (Beginn der Wintersaat). Ein historischer Volksglaube verbot am Gallustag das übrigens das Schlachten – aus Sorge, die Galle des Tieres könnte platzen und das Fleisch unbrauchbar machen. Am selben Tag wurde traditionell der „St. Galli-Wein“ gesegnet, den man damals als heilendes Hausmittel gegen Fieber schätzte.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2026 um 13:40 Uhr aktualisiert