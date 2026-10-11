BILLA-Rabattmarkerl: Österreicherin spart sich genau 1 Cent

Bei den BILLA-Rabattmarkerl gibt es ein "neues", vereinfachtes System. Dieses treibt zuweilen aber auch einmal seltsamere Blüten. Bei einer Kundin wurde eines der Markerl etwa auf ein Biosackerl angewandt. Ersparnis? 1 Cent.

Mit 24. September 2026 wurde bei BILLA das Rabattmarkerl-System vereinfacht. Obwohl nun automatisch bei den teuersten Produkten die 25 Prozent abgezogen werden, üben einige Kunden Kritik. Dabei habe man das neue System genau wegen der Kundenrückmeldung eingeführt, wie man seitens der BILLA-Pressestelle gegenüber 5 Minuten verrät. Ursprünglich hat man nämlich noch selbst entscheiden können, wo das Pickerl hinkommt, nun wird es automatisch abgezogen. „Wir reagieren damit auf einen oft geäußerten Wunsch unserer Kund:innen. Sowohl in Kundenservice, als auch in unserem neu gegründeten Kund:innengespräch wurde der Wunsch nach weniger Nachdenken an der Kassa und mehr Komfort geäußert. Somit gibt es den klar nachvollziehbaren Preisvorteil weiterhin, aber die Anwendung wird deutlich einfacher“, so der Supermarkt-Riese auf Nachfrage.

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BILLA-Rabattmarkerl: Wenn 25 Prozent vom Biosackerl abgezogen werden

Diese Änderung treibt aber eben manchmal dann auch eher seltsame Blüten. Eine 5-Minuten-Leserin hat sich nun mit einer Rechnung an die Redaktion gewandt. Sie hat in einer niederösterreichischen BILLA-Filiale ihre drei Rabattmarkerl abgegeben. Mit zwei der drei Gutscheine hat sie etwas mehr als zwei Euro gespart, alles soweit also okay. Für den dritten Gutschein war nun aber nur mehr ein Posten übrig: Das Biosackerl aus der Gemüseabteilung. Kostenpunkt: 3 Cent. Ersparnis mit dem Rabatt-Gutschein? 1 Cent. Dabei habe sie die Kassiererin extra gebeten, zu schauen, wo sich die Rabattmarkerl auch rentieren würden, meint sie. Die Pressestelle des Supermarkt-Riesen hat auf doppelte Nachfrage von 5 Minuten zu dem Thema noch nicht reagiert.

BILLA-Aktion „schränkt“ 25-Prozent-Rabatte ein

Obwohl die Rechnung zahlreiche Posten zeigt, konnte das dritte Rabattmarkerl eben nur noch beim „Knotenbeutel“ aus der Gemüseabteilung abgezogen werden. Der Grund dahinter liegt unter anderem in einer weiteren Kampagne, die man bei BILLA gleichzeitig mit den neuen Markerl gestartet hat: der „Immer-Clever-Preis“. Damit möchte man den Diskontern quasi den Kampf ansagen und hat tausende Produkte im Preis heruntergesetzt – auf Diskonter-Niveau, wie man selbst erklärt. Und unter anderem bei diesen Produkten funktioniert das Markerl eben nicht. Wo sie überall nicht funktionieren, erfahrt ihr unter anderem hier: 25-Prozent-Rabatt geändert: Diese Billa-Produkte sind jetzt ausgenommen. Alles zum „Immer-Clever-Preis“ könnt ihr hier nachlesen: Ab heute: BILLA macht tausende Produkte dauerhaft billiger.