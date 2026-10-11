Nur 32 Kassen-Rheumatologen österreichweit

Akuter Handlungsbedarf in der Rheuma-Versorgung: Nur 32 Kassen-Rheumatologen für ganz Österreich und eine drohende Pensionierungswelle: Zum 30. Welt-Rheuma-Tag weist die ÖGR auf die instabile Lage für Patienten hin.

Die Versorgung durch Kassenrheumatologen in Österreich ist äußerst angespannt: Die Mehrheit der niedergelassenen Fachärzte ordiniert privat (als Wahlärzte), während österreichweit lediglich 32 Ärzte über Kassenverträge aller Träger verfügen. Zusätzlich verschärft die Demografie das Problem, da fast die Hälfte (45 Prozent) des Fachpersonals bereits älter als 55 Jahre ist. Darauf macht die ÖGR heute am 30. Welt-Rheuma-Tag aufmerksam.

„Es droht die Unterversorgung“

„Seit Erscheinen des zweiten Rheuma-Reports Anfang des Jahres spüren wir Rheumatologen starken Rückenwind seitens der Politik und der Sozialversicherung. Auch die Reformpartnerschaft hat erkannt, dass neben der steigenden Nachfrage insbesondere die Angebotsseite der fachärztlichen Versorgung in Österreich mehr Augenmerk benötigt. Als Rheumatologen stehen wir bereit, unsere Expertise für gemeinsame Lösungsansätze einzubringen. Sonst droht eine weitere Verschlechterung der ohnedies schon gravierenden Unterversorgung“, erklärte Ass.-Prof.in PDin Dr.in Duftner Christina, PhD, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR).

„Der Hut brennt!“

Laut Duftner ist die Lage alarmierend: Bis zu ein Viertel der österreichischen Bevölkerung leidet an chronisch-rheumatischen Erkrankungen. Für Politik und Sozialpartner bedeutet dies nicht nur eine enorme Krankheitslast für die Betroffenen, sondern auch gravierende wirtschaftliche und soziale Folgen – eine Krise, die sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen dürfte. Nur durch eine bundesweit einheitliche und faire Kassenvergütung (etwa für Ultraschall, Beratungen und Therapie-Kontrollen) lassen sich mehr Rheumatologen gewinnen und noch längere Wartezeiten für Patienten vermeiden.

Fachassistenz gefordert

Zur Entlastung der Fachärzte wird nach internationalem Vorbild eine spezialisierte Rheuma-Fachassistenz gefordert. Eine gezielte Ausbildung im Pflegebereich sowie verbindliche Berufsprofile und Curricula sollen die Betreuung von Rheuma-Patientinnen und -Patienten nachhaltig verbessern.