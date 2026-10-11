Einfache Tricks: So kommen Eichhörnchen in deinen Garten

Im Herbst gehen Eichhörnchen auf Vorratssuche. Wer jetzt zwei Sorten Nüsse und eine Schale Wasser bereitstellt, verwandelt den Garten in einen beliebten Treffpunkt.

Ein Rascheln im Haselstrauch, ein kurzer roter Blitz – und schon ist ein Eichhörnchen am Baum zu beobachten. Ein Anblick, der viele schlagartig zum Schmunzeln bringt. Gartenbesitzer aufgepasst: Mit zwei einfachen Zutaten kann man die kleinen Nager relativ leicht ins eigene Reich locken.

Diese 2 Zutaten reichen für den Anfang

Hasel- und Walnüsse stehen ganz oben auf dem Speiseplan von Eichhörnchen. Da die Tiere keinen Winterschlaf halten, sammeln sie gerade im Herbst intensiv Vorräte. Wichtig für die Fütterung im Garten: Der WWF empfiehlt geknackte Nüsse, da Jungtiere mit harten Schalen meist noch überfordert sind. Dazu noch eine Schale Wasser oder eine Vögeltränke aufstellen – und schon haben die Eichhörnchen Grund genug, durch deinen Garten zu streifen. Das Wasser in der Schale sollte allerdings einmal am Tag neu befüllt werden, damit sich kein schädlicher Film darüber bilden kann.

Futterhäuschen gekauft? Hier hängst du es am besten auf

Ein Platz am Baum ist ideal für die Futterstelle. Da Eichhörnchen und Vögel friedlich nebeneinander fressen, profitieren oft beide Seiten – alternativ bieten sich spezielle Eichhörnchen-Futterautomaten an. Wichtig dabei: Der Standort sollte katzensicher gewählt werden. Um die Tiere vor den Samtpfoten aus der Nachbarschaft zu schützen, gehört das Futterhaus möglichst weit weg von deren typischen Lauflauern und Lieblingsplätzen. Neben Hasel-und Walnüssen genießen die flauschigen Kletterakrobaten aber noch eine Reihe anderer Futterzutaten.

Das darf auch ins Futterhäuschen: Sonnenblumenkerne

Esskastanien und Bucheckern

Haferflocken

Mais, Trockenfrüchte und Karotten

Samen von Buche, Eiche, Kiefer, Ahorn und Fichte

Zufütterung vor allem bei lang anhaltendem Frost sinnvoll

Die Fütterung im Garten ist vor allem in Zeiten länger anhaltenden Frosts sinnvoll: Wenn der gefrorene Boden den Tieren den Zugang zu ihren vergrabenen Vorräten versperrt, sind die Nager dankbar über ein paar Leckereien. Langfristig hilft man den Eichhörnchen jedoch am besten mit einem naturnahen Garten: Heimische Gehölze wie Haselnuss, Walnuss oder Buche bieten den Kletterern natürliche Nahrung und ideale Verstecke für ihren Wintervorrat.