Doppelte Pension am 30. Oktober: Tabelle zeigt, wie viel aufs Konto kommt

Im Oktober bekommt man in Österreich typischerweise die doppelte Pension, heißt also rund zwei Mal so viel Geld aufs Konto überwiesen wie in den übrigen Monaten. Wie viel das ist und wann sie genau kommt, erfahrt ihr hier bei uns.

Ende Oktober ist es wieder so weit, die doppelte Pension kommt auf die Konten von über zwei Millionen Pensionisten.

Ende Oktober ist es wieder so weit, die doppelte Pension kommt auf die Konten von über zwei Millionen Pensionisten.

Über zwei Millionen Pensionisten leben in Österreich und beziehen hierzulande dementsprechend auch ihre Pension. Für sie alle gibt es im Oktober eine der beiden doppelten Auszahlungen. Heißt: Mit der Oktober-Pension kommt wie auch bei Arbeitern und Angestellten das „Weihnachtsgeld“ noch dazu. Auf jeden Fall ein schöner finanzieller Segen in Zeiten der Teuerung. Für gewöhnlich werden Pensionen am 1. des darauffolgenden Monats ausgezahlt – sofern dieser nicht ein Feiertag ist oder auf ein Wochenende fällt. Im Falle des 1. Novembers trifft allerdings beides zu. In solchen Fällen kommt das Geld am letzten Werktag davor. Dieses Jahr ist das der Freitag, der 30. Oktober.

Doppelte Netto-Pension in Tabelle dargestellt

Was das jetzt für Österreichs Pensionisten genau bedeutet, haben wir für euch in einer Tabelle zusammengefasst. Dort findet ihr die Brutto-Pensionen und demgegenüber die gesamte Auszahlungshöhe, die euch am 30. Oktober erwartet. Berechnet wurde das mit dem Brutto-Netto-Rechner auf der Seite „rechner.at„. Wir haben euch die Werte erst in 100-Euro-Schritten, später dann in 200- bis 500-Euro-Schritten berechnet. Noch genauer könnt ihr es euch unter oben genanntem Link selbst ausrechnen.

Brutto-Pension Netto-Auszahlung Oktober-Pension 1.000 Euro 1.880 Euro 1.100 Euro 2.068 Euro 1.200 Euro 2.256 Euro 1.300 Euro 2.444 Euro 1.400 Euro 2.553,04 Euro 1.500 Euro 2.735,40 Euro 1.600 Euro 2.917,76 Euro 1.700 Euro 3.091,17 Euro 1.800 Euro 3.254,73 Euro 1.900 Euro 3.418,29 Euro 2.000 Euro 3.568,98 Euro 2.100 Euro 3.713,43 Euro 2.200 Euro 3.857,89 Euro 2.300 Euro 4.002,34 Euro 2.400 Euro 4.146,80 Euro 2.500 Euro 4.291,26 Euro 2.600 Euro 4.435,71 Euro 2.700 Euro 4.580,17 Euro 2.800 Euro 4.725,40 Euro 2.900 Euro 4.879,56 Euro 3.000 Euro 5..033,72 Euro 3.200 Euro 5.342,04 Euro 3.400 Euro 5.634,57 Euro 3.600 Euro 5.924,09 Euro 3.800 Euro 6.213,61 Euro 4.000 Euro 6.503,13 Euro 4.200 Euro 6.792,65 Euro 4.400 Euro 7.082,17 Euro 4.600 Euro 7.371,69 Euro 4.800 Euro 7.661,21 Euro 5.000 Euro 7.950,73 Euro 5.200 Euro 8.240,25 Euro 5.400 Euro 8.529,77 Euro 5.600 Euro 8.819,29 Euro 5.800 Euro 9.108,81 Euro 6.000 Euro 9.398,33 Euro 6.500 Euro 10.102,43 Euro 7.000 Euro 10.798,72 Euro 7.500 Euro 11.556,92 Euro 8.000 Euro 12.315,12 Euro

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Diskussionen um doppelte Pension von Heimbewohnern

Die Diskussionen rund um die doppelten Auszahlungen werden jedenfalls immer wieder laut – vor allem, wenn es um jene Menschen geht, die in Pflegeheimen untergebracht sind. Auch dieses Jahr wurde dementsprechend wieder darüber diskutiert, die 13. und 14. Pension ebenfalls in die Finanzierung mit einzubeziehen. Derzeit sind diese beiden Auszahlungen bei Heimbewohnern komplett davon ausgenommen und gelten als „Taschengeld“. Alles dazu auch hier: „Tausende Euro Minus“: Pensionisten stellen sich gegen Forderung.