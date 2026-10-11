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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt zwei fröhliche Pensionisten und Euroscheine.
Ende Oktober ist es wieder so weit, die doppelte Pension kommt auf die Konten von über zwei Millionen Pensionisten.
Österreich
11/10/2026
Weihnachtsgeld

Doppelte Pension am 30. Oktober: Tabelle zeigt, wie viel aufs Konto kommt

Im Oktober bekommt man in Österreich typischerweise die doppelte Pension, heißt also rund zwei Mal so viel Geld aufs Konto überwiesen wie in den übrigen Monaten. Wie viel das ist und wann sie genau kommt, erfahrt ihr hier bei uns.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(355 Wörter)
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Über zwei Millionen Pensionisten leben in Österreich und beziehen hierzulande dementsprechend auch ihre Pension. Für sie alle gibt es im Oktober eine der beiden doppelten Auszahlungen. Heißt: Mit der Oktober-Pension kommt wie auch bei Arbeitern und Angestellten das „Weihnachtsgeld“ noch dazu. Auf jeden Fall ein schöner finanzieller Segen in Zeiten der Teuerung. Für gewöhnlich werden Pensionen am 1. des darauffolgenden Monats ausgezahlt – sofern dieser nicht ein Feiertag ist oder auf ein Wochenende fällt. Im Falle des 1. Novembers trifft allerdings beides zu. In solchen Fällen kommt das Geld am letzten Werktag davor. Dieses Jahr ist das der Freitag, der 30. Oktober.

Doppelte Netto-Pension in Tabelle dargestellt

Was das jetzt für Österreichs Pensionisten genau bedeutet, haben wir für euch in einer Tabelle zusammengefasst. Dort findet ihr die Brutto-Pensionen und demgegenüber die gesamte Auszahlungshöhe, die euch am 30. Oktober erwartet. Berechnet wurde das mit dem Brutto-Netto-Rechner auf der Seite „rechner.at„. Wir haben euch die Werte erst in 100-Euro-Schritten, später dann in 200- bis 500-Euro-Schritten berechnet. Noch genauer könnt ihr es euch unter oben genanntem Link selbst ausrechnen.

Brutto-PensionNetto-Auszahlung Oktober-Pension
1.000 Euro1.880 Euro
1.100 Euro2.068 Euro
1.200 Euro2.256 Euro
1.300 Euro2.444 Euro
1.400 Euro2.553,04 Euro
1.500 Euro2.735,40 Euro
1.600 Euro2.917,76 Euro
1.700 Euro3.091,17 Euro
1.800 Euro3.254,73 Euro
1.900 Euro3.418,29 Euro
2.000 Euro3.568,98 Euro
2.100 Euro3.713,43 Euro
2.200 Euro3.857,89 Euro
2.300 Euro4.002,34 Euro
2.400 Euro4.146,80 Euro
2.500 Euro4.291,26 Euro
2.600 Euro4.435,71 Euro
2.700 Euro4.580,17 Euro
2.800 Euro4.725,40 Euro
2.900 Euro4.879,56 Euro
3.000 Euro5..033,72 Euro
3.200 Euro5.342,04 Euro
3.400 Euro5.634,57 Euro
3.600 Euro5.924,09 Euro
3.800 Euro6.213,61 Euro
4.000 Euro6.503,13 Euro
4.200 Euro6.792,65 Euro
4.400 Euro7.082,17 Euro
4.600 Euro7.371,69 Euro
4.800 Euro7.661,21 Euro
5.000 Euro7.950,73 Euro
5.200 Euro8.240,25 Euro
5.400 Euro8.529,77 Euro
5.600 Euro8.819,29 Euro
5.800 Euro9.108,81 Euro
6.000 Euro9.398,33 Euro
6.500 Euro10.102,43 Euro
7.000 Euro10.798,72 Euro
7.500 Euro11.556,92 Euro
8.000 Euro12.315,12 Euro

Wie viel Pension bekommst du netto?

Unter 1.000 Euro
Zwischen 1.000 und 1.500 Euro
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Zwischen 2.000 und 2.500 Euro
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro
Mehr als 3.000 Euro

Diskussionen um doppelte Pension von Heimbewohnern

Die Diskussionen rund um die doppelten Auszahlungen werden jedenfalls immer wieder laut – vor allem, wenn es um jene Menschen geht, die in Pflegeheimen untergebracht sind. Auch dieses Jahr wurde dementsprechend wieder darüber diskutiert, die 13. und 14. Pension ebenfalls in die Finanzierung mit einzubeziehen. Derzeit sind diese beiden Auszahlungen bei Heimbewohnern komplett davon ausgenommen und gelten als „Taschengeld“. Alles dazu auch hier: „Tausende Euro Minus“: Pensionisten stellen sich gegen Forderung.

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