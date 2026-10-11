Dramatisch: ÖFB-Star Patrick Wimmer fällt wochenlang aus

Am Sonntag gab der TSG Hoffenheim auf der Vereinswebsite bekannt, dass sich ÖFB-Kicker Patrick Wimmer eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen hat. Der Niederösterreicher wird nun wohl bis zum November ausfallen. Wobei er sich die Verletzung zugezogen hat, wird nicht verraten. Wimmer fehlte allerdings schon in der letzten Partie der Hoffenheimer gegen den HSV, der diese mit 3:2 gewann.

Comeback bereits in der Nations League?

In einigen Wochen steht wieder eine Länderspielphase am Programm. Das österreichische Nationalteam muss in den Rückspielen der Nations League am 14. November gegen Irland ran, am 17. folgt eine Partie gegen Israel. Ob Wimmer bis dahin wieder einsatzbereit ist, steht noch in den Sternen.