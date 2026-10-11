Lotto-Vierfach-Jackpot am Sonntag: Wer holt sich 4,2 Millionen Euro?

Nachdem bei der Ziehung von "6 aus 45" am Mittwoch erneut kein Sechser hervorging, warten nun am Sonntag 4,2 Millionen Euro auf einen Gewinner.

Am 11. Oktober ging es wieder um einen Lotto-Jackpot.

Am 11. Oktober ging es wieder um einen Lotto-Jackpot.

Bei der Lottoziehung am Mittwoch, dem 7. Oktober, blieb der Sechser erneut aus. Somit geht es nun am Sonntag einen Vierfachjackpot, nämlich satte 4,2 Millionen Euro.

Die Zahlen der Ziehung vom 11.10. 2026. Lotto:

33, 23, 40, 10, 18, 38, ZZ 43 Lotto Plus:

Erste Ziehung: 6, 5, 3, 20, 24, 32

Zweite Ziehung: 35, 1, 13, 14, 10, 42 Joker:

4, 9, 2, 3, 2, 5

Solo-Sechser bei Lotto Plus

Beim Lotto Plus gab es am Mittwoch hingegen einen Solo-Sechser bei der zweiten Ziehung. Eine Person aus Niederösterreich ist nun um 132.000 Euro reicher, nachdem der vierte von fünf Tipps alle richtigen Zahlen erhielt. Der Gewinn von der ersten Ziehung wurde auf die 59 Fünfer aufgeteilt.

Zwei Gewinner bei Joker

Beim Joker konnten am Mittwoch zwei Teilnehmer den Doppeljackpot knacken. Jeweils 264.000 Euro gehen nach Wien und in die Steiermark.