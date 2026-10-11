DTM-Sensation: Österreicher holt sich zum zweiten Mal den Meistertitel

Österreich hat wieder einen DTM-Champion! Thomas Preining hat sich beim Saisonfinale in Hockenheim seinen zweiten Meistertitel gesichert. Für den 28-jährigen Linzer wurde es noch einmal spannend, ehe der große Jubel ausbrach.

Was für ein Saisonfinale für Österreichs Motorsport! Thomas Preining hat es wieder geschafft: Der 28-jährige Linzer krönte sich am Sonntag auf dem Hockenheimring zum DTM-Champion 2026. Drei Jahre nach seinem ersten Titel durfte der Porsche-Pilot erneut jubeln. Doch obwohl er mit einem komfortablen Vorsprung ins letzte Rennwochenende gestartet war, musste er bis zum Schluss um die Meisterschaft kämpfen.

Konkurrent gewinnt, doch Preining holt den Titel

Die Ausgangslage war vielversprechend: Preining hatte vor dem entscheidenden Rennen 20 Punkte Vorsprung. Doch sein größter Verfolger, der Deutsche Maro Engel, machte es ihm nicht leicht. Während Engel beim Saisonfinale den Sieg einfuhr, kämpfte sich Preining nach einem siebenten Startplatz im Rennen nach vorne. Zwischenzeitlich lag der Oberösterreicher sogar auf Rang zwei, ehe er seinen Teamkollegen Riccardo Feller vorbeiziehen ließ. Platz drei reichte Preining schließlich für den Gesamtsieg. Am Ende lag der Linzer in der Meisterschaft zwölf Punkte vor seinem deutschen Konkurrenten.

©ADAC Motorsport Drei Jahre nach seinem ersten Titel durfte der Porsche-Pilot erneut jubeln.

„Es war der längste Tag meines Lebens“

Wie groß der Druck auf Preining gewesen sein muss, wurde unmittelbar nach dem Rennen deutlich. Über den Teamfunk meldete sich der frischgebackene Champion mit emotionalen Worten. „Es war der längste Tag meines Lebens. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist“, erklärte der 28-Jährige erleichtert. Erst vor kurzem sprach er darüber, wie schwierig die Ausgangssituation trotz seines Punktevorsprungs gewesen sei. „Es ist eine wahnsinnig große Last, die von meinen Schultern gefallen ist“, sagte Preining. Mit einem großen Vorsprung in das entscheidende Wochenende zu gehen, sei keineswegs einfach gewesen. Schließlich habe dabei vor allem die Gefahr bestanden, den Titel noch zu verlieren.

Mit seinem Porsche feierte er den Triumph

Nach der Zieldurchfahrt gab es für den Oberösterreicher kein Halten mehr. Vor den Zuschauern auf der Haupttribüne ließ er seinen auffälligen gelben Porsche bei sogenannten „Donuts“ im Kreis drehen. Für Preining ist es bereits der zweite DTM-Meistertitel seiner Karriere. Schon 2023 hatte er sich in der prestigeträchtigen Rennserie durchgesetzt. Und nicht nur der Linzer durfte feiern: Auch sein Rennstall Manthey sicherte sich den Teamtitel.