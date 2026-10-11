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Das Bild auf 5min.at zeigt Golfer Bernd Wiesberger beim Abschlag.
Bernd Wiesberger konnte auch am Sonntag überzeugen.
Österreich
11/10/2026
Road to Dubai

Golfer Bernd Wiesberger mit guter Platzierung in Spanien

Bernd Wiesberger ist aktuell in guter Form. Bei der Open de Espana belegte er den 13. Platz, und ist nun von einer Top-Tunierteilnahme nicht mehr weit entfernt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Vor drei Tagen feierte Bernd Wiesberger noch seinen 41. Geburtstag, jetzt konnte der Wiener am Sonntag auch noch ein Top Ergebnis einfahren. Er landete bei der Open de Espana auf Rang 13.

Dubai ist zum Greifen nahe

Mit fünf „Birdies“ und einem „Eagle“ konnte Wiesberger eine Bilanz von „acht unter Par“ erzielen, und lag damit nur sechs Schläge vom schottischen Sieger Grant Forrest entfernt. Im Rennen um die Teilnahme für die PGA-Tourkarte liegt er nun auch auf Platz 13. Um bei der DP World Championship in Dubai im November teilnehmen zu dürfen, muss er noch unter die besten Zehn kommen.

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