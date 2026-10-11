Wetter in Österreich: Zum Wochenstart kommt die Sonne zurück

Die Wolken vom Wochenende werden am Montag wohl wieder von der Sonne durchbrochen. Allerdings kann es in der Früh noch kalt sein.

Mit nordwestlicher Höhenströmung halten sich zunächst an der Alpennordseite stärkere Restwolken, letzte Schauer sind hier sowie ganz im Süden und Südosten noch möglich, berichtet GeoSphere Austria. Sonst überwiegt aber insgesamt tagsüber der Sonnenschein, lokale Nebelfelder lichten sich bald. Der Wind weht im Norden und Osten mäßig, in exponierten Lagen anfangs teils lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen betragen ein bis neun Grad, in exponierten Lagen kann es leichten Frost geben. Die wärmsten Temperaturen des Tages betragen zwölf bis 18 Grad.

So startet die Woche in den Bergen

Am Montag stecken Berge zunächst oft noch in Restwolken sowie Hochnebelfeldern und regional können auch noch einzelne schwache Schauer durchziehen. Die Schneefallgrenze liegt im Norden bei rund 1400 Metern, im Süden bei etwa 1800 Metern. Sonst kann sich abseits und oberhalb von Hochnebelfeldern oft auch schon die Sonne durchsetzen. Im Laufe des Tages lockern Restwolken und Hochnebelfelder von Westen her dann generell vermehrt auf und es setzt sich immer öfter sonniges Wetter durch.





