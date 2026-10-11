Traditionsbetrieb in Linz öffnet wieder: Bekannter Gastronom übernimmt

Steaks, Schnitzel und Kaiserschmarrn: In einem bekannten Linzer Gasthaus soll schon bald wieder gekocht und serviert werden. Der traditionsreiche Auerhahn in der Freistädter Straße 228 steht vor einem Neustart. Am 7. November 2026 möchte Gastronom Sam Ghattas die Türen wieder öffnen. Wer die Linzer Gastroszene kennt, dürfte seinen Namen schon einmal gehört haben. Mit seinem früheren Steakhouse machte er sich bereits einen Namen. Nun will er gemeinsam mit Anna Ghattas dem alteingesessenen Wirtshaus neues Leben einhauchen.

Bekannter Gastronom wagt einen Neustart

Sam Ghattas ist in Linz kein Neuling. Mit seinem „Sam’s Steakhouse“ in der Holzstraße hatte er sich bereits eine Stammkundschaft aufgebaut. Doch die unmittelbare Nähe zu einem Schlachthof wurde schließlich zum Problem. Wegen der Geruchsbelästigung wollte Ghattas seinen Gästen den Standort nicht länger zumuten. Später war er in der ehemaligen Osteria am Schillerpark tätig. Nun führt ihn sein Weg nach Urfahr, wo er mit dem Auerhahn ein traditionsreiches Gasthaus übernimmt. Der neue Name verrät bereits, wohin die kulinarische Reise geht: „Sam’s Steakhouse im Auerhahn“.

Steaks treffen auf österreichische Klassiker

Wer sich auf die Wiedereröffnung freut, darf sich auf eine Mischung aus Steakhouse und klassischer Wirtshausküche einstellen. Im Mittelpunkt stehen weiterhin Steaks aus österreichischem Fleisch. Doch Ghattas möchte bewusst nicht nur Fleischliebhaber ansprechen. Auch vegetarische Gerichte sollen auf der Speisekarte stehen. Daneben dürfen jene Speisen nicht fehlen, für die traditionelle österreichische Gasthäuser bekannt sind. Geplant sind unter anderem Schnitzel, Zwiebelrostbraten und Kaiserschmarrn.

Im Auerhahn wird noch fleißig gearbeitet

Bevor die ersten Gäste Platz nehmen können, gibt es allerdings noch einiges zu tun. Im Inneren des Gasthauses laufen derzeit Renovierungsarbeiten. Wände werden neu tapeziert, die Einrichtung wird überarbeitet. Auch neue Tische und Stühle sollen für ein frisches Erscheinungsbild sorgen. Sam und Anna Ghattas arbeiten daran, das Lokal rechtzeitig für die geplante Eröffnung herzurichten. Dabei soll der Charakter des traditionsreichen Hauses erhalten bleiben.