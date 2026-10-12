ÖBB-Güterwagen entgleist: „Massive Zugausfälle“ in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt sind in der Nacht zwei Güterwagen entgleist und haben die Oberleitung beschädigt. Die Folgen sind erheblich. Zahlreiche Züge fallen aus, andere verspäten sich deutlich.

Zwei Güterwagen gerieten gegen 1 Uhr ins Rollen und entgleisten. Dabei wurde auch die Oberleitung beschädigt. Die Auswirkungen auf den Zugverkehr sind massiv.

Zwei Güterwagen gerieten gegen 1 Uhr ins Rollen und entgleisten. Dabei wurde auch die Oberleitung beschädigt. Die Auswirkungen auf den Zugverkehr sind massiv.

Für zahlreiche Pendler und Bahnreisende beginnt die neue Woche mit erheblichen Einschränkungen: In der Nacht auf Montag kam es im Bereich des Bahnhofs Wiener Neustadt in Niederösterreich zu einem Zwischenfall. Zwei Güterwagen gerieten gegen 1 Uhr ins Rollen und entgleisten. Dabei wurde auch die Oberleitung beschädigt. Die Auswirkungen auf den Zugverkehr sind massiv.

Zugverkehr bis Montagnachmittag stark eingeschränkt

Wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mitteilen, ist der Zugverkehr im Bahnhof Wiener Neustadt derzeit nur stark eingeschränkt möglich. Die Probleme dürften noch mehrere Stunden andauern. Nach aktuellem Stand rechnen die ÖBB damit, dass die Einschränkungen voraussichtlich bis Montagnachmittag bestehen bleiben. Die Reparaturarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Wann der Zugverkehr wieder vollständig aufgenommen werden kann, ist derzeit allerdings noch offen.

Schienenersatzverkehr und erhebliche Verspätungen

Besonders betroffen sind Fahrgäste, die am Montag mit dem Zug unterwegs sein müssen. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr kommt es zu Problemen. Im Nahverkehr wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Im Fernverkehr müssen Reisende hingegen mit Zugausfällen und erheblichen Verspätungen rechnen. Die ÖBB appellieren deshalb an alle Fahrgäste, sich unbedingt vor Fahrtantritt über ihre geplante Verbindung zu informieren. Außerdem sollte deutlich mehr Reisezeit eingeplant werden. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Tausende Pendler von Zugausfällen betroffen

Die Auswirkungen der Entgleisung sind enorm: Mit rund 580 Zügen täglich ist Wiener Neustadt der größte Bahnhof Niederösterreichs. Entsprechend viele Menschen sind von der Störung betroffen. Tausende Pendlerinnen und Pendler müssen sich am Montag auf längere Fahrzeiten und Ausfälle einstellen. Techniker arbeiten derzeit daran, die beschädigte Oberleitung zu reparieren und den Zugverkehr wiederherzustellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2026 um 06:35 Uhr aktualisiert