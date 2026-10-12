Betrüger ruft 31-Jährige an: Wenig später fehlen Tausende Euro

Ein einziger Anruf wurde einer 31-jährigen Tirolerin zum Verhängnis. Ein Unbekannter gab vor, Probleme mit ihrem Bankkonto klären zu müssen. Die Frau folgte seinen Anweisungen und verlor dadurch mehrere Tausend Euro.

Alles begann mit einem Anruf am Sonntag von einer unbekannten Telefonnummer. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Mann, der Hochdeutsch sprach. Er erklärte der 31-Jährigen aus dem Tiroler Oberland, dass es Unstimmigkeiten bei Überweisungen von ihrem Konto gebe. Mit dieser Behauptung gelang es dem Unbekannten, die Frau zu weiteren Schritten zu bewegen. Sie erhöhte auf seine Aufforderung hin das Überweisungslimit ihres Kontos und gab ihre Kontodaten bekannt.

Frau bestätigt Überweisung in ihrer Bank-App

Doch damit war der Betrug noch nicht vorbei. Kurz darauf erhielt die Tirolerin über ihre Banking-App einen Antrag zur Überweisung. Der Anrufer forderte sie auf, diesen zu bestätigen. Die 31-Jährige kam der Aufforderung nach, mit teuren Folgen. In weiterer Folge wurde ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag von ihrem Konto abgebucht. Erst damit wurde das ganze Ausmaß des Betrugs deutlich.