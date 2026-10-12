Polizei stoppt Autofahrer in Innsbruck: Dann kommt einiges ans Licht

Seine unsichere Fahrweise machte die Polizei auf einen Autofahrer in Innsbruck aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle kamen gleich mehrere Auffälligkeiten ans Licht. Nun muss der 35-Jährige mit einer Anzeige rechnen.

Die am Auto montierten Kennzeichentafeln waren bereits als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei stellte die Kennzeichen daraufhin sicher.

Die am Auto montierten Kennzeichentafeln waren bereits als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei stellte die Kennzeichen daraufhin sicher.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagabend auf der Haller Straße in Innsbruck. Nachdem die Polizisten das Auto eines 35-Jährigen angehalten hatten, überprüften sie sowohl den Lenker als auch das Fahrzeug. Dabei machten die Beamten eine Entdeckung: Die am Auto montierten Kennzeichentafeln waren bereits als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei stellte die Kennzeichen daraufhin sicher.

Kein Führerschein und Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung

Bei der Überprüfung des 35-jährigen Lenkers kamen weitere Auffälligkeiten hinzu. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen. Außerdem bemerkten die Beamten Anzeichen, die auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Ob sich dieser Verdacht durch weitere Untersuchungen bestätigte, ist aus der vorliegenden Polizeimeldung nicht ersichtlich. Für den Autofahrer hat die Kontrolle nun rechtliche Konsequenzen. Wie die Polizei mitteilt, wird der 35-Jährige angezeigt.