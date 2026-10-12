ÖBB-Chaos auf der Südstrecke: Auch Villach und Graz betroffen

Eine Entgleisung in Wiener Neustadt sorgt am Montag für massive Probleme im Bahnverkehr. Besonders betroffen sind Reisende zwischen Wien, Graz und Kärnten. Die Einschränkungen dauern länger als zunächst erwartet.

Zahlreiche Verbindungen von Graz oder Kärnten nach Wien fallen aus, andere verspäten sich deutlich.

Zahlreiche Verbindungen von Graz oder Kärnten nach Wien fallen aus, andere verspäten sich deutlich.

Nach der Entgleisung zweier Güterwagen in Wiener Neustadt, 5 Minuten hat bereits berichtet: ÖBB-Güterwagen entgleist: „Massive Zugausfälle“ in Wiener Neustadt, ist der Bahnverkehr auf der Südstrecke erheblich beeinträchtigt. Zahlreiche Verbindungen von Graz oder Kärnten nach Wien fallen aus, andere verspäten sich deutlich. Auch Reisende, die von Wien über die Steiermark nach Klagenfurt oder Villach unterwegs sind, müssen umplanen. Laut einer aktualisierten ÖBB-Mitteilung könnten die Einschränkungen bis Montag um 23.59 Uhr andauern.

Zugausfälle zwischen Wien, Graz und Kärnten

Die Auswirkungen reichen weit über Wiener Neustadt hinaus. Betroffen sind unter anderem Fernverkehrsverbindungen zwischen Wien und der Steiermark sowie weiter nach Kärnten. So wurde beispielsweise der Intercity 756 von Wien nach Villach gestrichen. Dieser hätte planmäßig um 9.03 Uhr in Graz abfahren sollen. Auch die Westbahn-Verbindungen von Wien über Graz und Klagenfurt nach Villach waren laut dem Bericht zunächst gestrichen. Für Reisende bedeutet das: Wer am Montag einen Termin hat oder eine längere Zugfahrt plant, sollte unbedingt vor der Abfahrt überprüfen, ob die gewünschte Verbindung tatsächlich fährt.

ÖBB rechnen mit Einschränkungen bis Mitternacht

Zunächst war davon ausgegangen worden, dass sich die Situation bis Montagnachmittag entspannen könnte. In einer aktualisierten Verkehrsmeldung von 6.20 Uhr korrigierten die ÖBB diese Einschätzung jedoch. Demnach soll der Zugverkehr im Bahnhof Wiener Neustadt voraussichtlich bis 23.59 Uhr stark eingeschränkt bleiben. Neben der Südstrecke sind auch die Aspangbahn sowie die Puchberger- und Gutensteiner-Strecke betroffen.

Ersatzbusse zwischen Wiener Neustadt und Mürzzuschlag

Um die Auswirkungen für Fahrgäste abzufedern, haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Im Fernverkehr verkehren zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Mürzzuschlag Ersatzbusse. Einzelne Fernverkehrszüge können weiterhin zwischen Wien Hauptbahnhof und Wiener Neustadt fahren. Auch im Nahverkehr wurden Busverbindungen eingerichtet.

Diese verkehren von Wiener Neustadt beziehungsweise nach Wiener Neustadt auf folgenden Strecken: Bad Fischau-Brunn

Neunkirchen

Lanzenkirchen

Zusätzlich gibt es eine wichtige Regelung für Bahnreisende: Fahrgäste der ÖBB dürfen mit einem gültigen Ticket auch die Züge der Westbahn nutzen und umgekehrt. Allerdings auch Westbahn-Verbindungen auf der Südstrecke von Ausfällen betroffen.

Zwei Güterwagen entgleisten mitten in der Nacht

Auslöser der massiven Einschränkungen war ein Zwischenfall in der Nacht auf Montag. Gegen 1 Uhr gerieten im Bereich des Ausfahrtsbahnhofs Wiener Neustadt zwei Güterwagen ins Rollen und entgleisten. Dabei wurde die Oberleitung stark beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Warum sich die Güterwagen in Bewegung setzten, ist bislang unklar. Die ÖBB arbeiten nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben und den regulären Zugverkehr wiederherzustellen.

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das sollten Bahnreisende jetzt beachten

Wer heute mit dem Zug unterwegs ist, sollte deutlich mehr Reisezeit einplanen. Besonders bei Fahrten zwischen Wien, Graz, Klagenfurt und Villach können kurzfristige Änderungen auftreten. Aktuelle Informationen zu Ausfällen, Verspätungen und Ersatzverbindungen gibt es über die ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY sowie beim ÖBB-Kundenservice unter 05 17 17. Wichtig: Die Prognose bis 23.59 Uhr stammt aus der ÖBB-Mitteilung von 6.20 Uhr. Ob der reguläre Zugverkehr früher wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit offen.