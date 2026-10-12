119 Finanzpolizisten im Großeinsatz: Österreichs Hotellerie im Visier

Wer ein Hotelzimmer betritt, erwartet saubere Betten, frische Handtücher und ein ordentlich gereinigtes Bad. Doch unter welchen Bedingungen arbeiten eigentlich jene Menschen, die täglich für diese Sauberkeit sorgen? Genau dieser Frage ging die Finanzpolizei bei einer groß angelegten Kontrollaktion nach. Das Ergebnis: 39 Verstöße in 28 kontrollierten Betrieben. Wie das Finanzministerium bekannt gab, fanden die Kontrollen bereits am 30. September statt.

Finanzpolizei kontrolliert Hotels in fünf Bundesländern

Insgesamt waren 119 Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten im Einsatz. Sie überprüften 28 Betriebe und 128 Beschäftigte im Hotelreinigungsgewerbe. Die Kontrollen fanden in Wien, Tirol, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark statt. Im Mittelpunkt standen mögliche illegale Beschäftigung, Verstöße gegen arbeitsrechtliche Vorschriften und Hinweise auf Sozialbetrug. Dabei stellten die Beamten insgesamt 39 Übertretungen fest. Besonders häufig ging es um die Einhaltung der Arbeitszeiten.

39 Verstöße und eine Festnahme

Die Bilanz der Finanzpolizei zeigt, in welchen Bereichen die meisten Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Allein 26 Verstöße betrafen das Arbeitszeitgesetz. Hinzu kamen sieben Übertretungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, fünf Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz und eine Übertretung des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes. Bei den Kontrollen trafen die Beamten außerdem eine Person an, die sich nach derzeitiger Einschätzung illegal in Österreich aufhielt. Sie wurde festgenommen. Darüber hinaus führte die Finanzpolizei Forderungspfändungen wegen Abgabenschulden in Höhe von insgesamt rund 323.000 Euro durch.

Verdacht auf Scheinunternehmen

Besonders aufmerksam wurden die Ermittler bei vier der kontrollierten Betriebe. Hier besteht der Verdacht, dass es sich um sogenannte Scheinunternehmen handeln könnte. Gegen zwei dieser Unternehmen laufen bereits entsprechende Ermittlungen. Bei zwei weiteren Betrieben ergaben sich während der Kontrollen neue Hinweise auf mögliche Scheinunternehmensstrukturen. Solche Konstruktionen können dazu dienen, tatsächliche Beschäftigungsverhältnisse zu verschleiern und gesetzliche Verpflichtungen zu umgehen.

Auch in Deutschland groß angelegter Einsatz

Die österreichischen Kontrollen waren Teil einer grenzüberschreitenden Aktion. Zeitgleich gingen in Deutschland rund 2.200 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gegen eine mutmaßlich international organisierte Tätergruppe vor. Die deutschen Ermittlungen betreffen unter anderem den Verdacht der Schleusung, illegalen Beschäftigung und Arbeitsausbeutung. Auch die Verwendung von Schein- und Nachunternehmen steht im Fokus. Christian Ackerler, Vorstand des Amtes für Betrugsbekämpfung, betont die Bedeutung solcher Kontrollen: „Wer Scheinunternehmen einsetzt oder Beschäftigung verschleiert, verschafft sich einen unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteil.“ Auch Finanzminister Markus Marterbauer unterstreicht die Notwendigkeit des Vorgehens gegen Steuer- und Abgabenbetrug. Davon würden sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen profitieren, die sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Wichtig: Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Scheinunternehmen sind noch nicht abgeschlossen. Eine endgültige rechtliche Beurteilung steht aus.