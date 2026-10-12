Klimaanlagen im Oktober: HOFER „warnt“ mit kuriosem Angebot vor nächster Hitzewelle

Nach dem Sommer ist vor dem Sommer? Nach diesem Motto geht man nun jedenfalls beim Diskonter-Riesen HOFER vor, der bereits Klimaanlagen anbietet.

Im Hitzesommer selbst waren sie teilweise absolute Mangelware, nun denken bei Temperaturen rund um die 20 Grad-Marke denken wohl die wenigsten dran: Klimaanlagen. Bei HOFER hat man diese frei nach dem Motto „die nächste Hitzewelle kommt bestimmt“ aber wieder in den Verkauf aufgenommen. Man möchte damit „schon jetzt die passende Lösung für den kommenden Sommer“ bieten, wie man erklärt.

„Oft ist es dann schon zu spät“

Den Grund dafür, dass man schon jetzt mit Klimaanlagen wirbt und diese im Verkauf hat, erklärt HOFER folgendermaßen: „Wenn die Temperaturen steigen, wächst der Wunsch nach einem angenehmen Raumklima. Doch oft ist es dann schon zu spät – denn Split Klimaanlagen müssen auch installiert werden.“ Die Lösung? Scheinbar Klimaanlagen im Oktober. Diese verkauft man derzeit im Onlineshop. Immerhin: Die beiden Geräte, die man im Verkauf hat, sorgen nicht nur für Kühle sondern können in der Übergangszeit auch zum Heizen verwendet werden, verspricht der Diskonter. Die Geräte werden übrigens auch geliefert, fachgerecht installiert und von regionalen Kältefachfirmen in Betrieb genommen. Kostenpunkte? 1.999 bzw. 3.499 Euro – Lieferung, Installation und Inbetriebnahme bereits inkludiert.