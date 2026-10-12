Nach Kündigung kein Geld: Arbeiter muss um 4.000 Euro kämpfen

Plötzlich ohne Job und dann auch noch ohne den ausstehenden Lohn: Für einen Lagerarbeiter aus Oberösterreich wurde die Kündigung zur finanziellen Belastungsprobe. Erst als die AK vor Gericht zog, kam Bewegung in die Sache.

Nach seiner Kündigung erhielt ein Lagerarbeiter aus Oberösterreich seinen ausstehenden Lohn nicht. Erst durch die Unterstützung der Arbeiterkammer bekam er mehr als 4.000 Euro brutto ausbezahlt.

Nach seiner Kündigung erhielt ein Lagerarbeiter aus Oberösterreich seinen ausstehenden Lohn nicht. Erst durch die Unterstützung der Arbeiterkammer bekam er mehr als 4.000 Euro brutto ausbezahlt.

Eine Kündigung ist für viele Menschen bereits eine schwierige Situation. Wenn dann auch noch das Geld ausbleibt, das man sich längst erarbeitet hat, kann es schnell eng werden. Genau das musste ein Lagerarbeiter in Oberösterreich erleben. Obwohl sein Arbeitsverhältnis beendet war, erhielt er von seinem ehemaligen Arbeitgeber zunächst keinen ausstehenden Lohn. Für den Mann und seine junge Familie entwickelte sich daraus laut Arbeiterkammer Oberösterreich „eine existenzbedrohende Situation“.

Arbeitgeber stellte Abrechnung aus, zahlte aber nicht

Nach seiner Kündigung bekam der Lagerarbeiter zwar eine Endabrechnung. Auf seinem Konto landete das darin ausgewiesene Geld allerdings nicht. Dabei standen ihm die bereits erarbeiteten Beträge weiterhin zu. Schließlich müssen auch nach einer Kündigung offene Lohnansprüche beglichen werden. Für den Familienvater war die Situation besonders belastend. Seine laufenden Zahlungsverpflichtungen blieben schließlich bestehen, obwohl das erwartete Geld fehlte. Weil er selbst nicht weiterkam, wandte er sich schließlich an die Arbeiterkammer Oberösterreich.

Auch zwei Interventionen brachten nichts

Die Arbeiterkammer versuchte zunächst, die Angelegenheit ohne Gerichtsverfahren zu klären. Zweimal intervenierte sie beim ehemaligen Arbeitgeber und forderte die Auszahlung der offenen Ansprüche. Doch beide Versuche blieben erfolglos. Daraufhin entschied sich die AK, rechtliche Schritte einzuleiten. Sie brachte beim Landesgericht Linz eine Klage gegen das Unternehmen ein. Erst danach kam Bewegung in den Fall.

Mehr als 4.000 Euro standen dem Mann zu

Als das Gericht dem Unternehmen einen Zahlungsbefehl zustellte, reagierte der ehemalige Arbeitgeber schließlich. Der offene Lohn und die anteiligen Sonderzahlungen wurden überwiesen. Insgesamt erhielt der Lagerarbeiter damit mehr als 4.000 Euro brutto, die ihm laut Arbeiterkammer noch zugestanden waren. Für den Mann bedeutete das, dass er das Geld, auf das er nach seiner Kündigung gewartet hatte, schließlich doch noch bekam. AK-Präsident Andreas Stangl empfiehlt Arbeitnehmern, sich bei Problemen möglichst rasch an den Betriebsrat, die Gewerkschaft oder die Arbeiterkammer zu wenden. „Wenn unsere Mitglieder um ihre arbeitsrechtlichen Ansprüche gebracht werden, unterstützen wir sie, wenn es sein muss auch vor Gericht“, betont Stangl.